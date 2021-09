Pháp tận dụng lợi thế tại Hội đồng Bảo an làm “điều không tưởng”

Một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron cho biết vị trí thường trực của Pháp trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) có thể được Liên minh châu Âu (EU) tận dụng nếu khối này ủng hộ kế hoạch thành lập quân đội EU của Pháp.

Chính quyền Paris đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao để tập hợp quân đội EU chặt chẽ hơn sau khi Úc huỷ hợp đồng tàu ngầm của Pháp để ký kết hiệp ước an ninh với Mỹ và Anh.

Pháp là quốc gia thành viên duy nhất giữ ghế thường trực trong hội đồng bảo an sau BREXIT (Anh rời Liên minh châu Âu). EU chỉ có tư cách là quan sát viên. Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nga giữ 4 ghế thường trực còn lại và có quyền phủ quyết, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình quốc tế.

Việc Pháp yêu cầu các quốc gia có ảnh hưởng như Đức, Ý và Tây Ban Nha tăng cường chi tiêu quốc phòng đã đáp lại yêu cầu trước đó từ chính quyền Berlin rằng Paris nên sử dụng vị trí của mình tại LHQ để hỗ trợ cho EU.

Ông Macron đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất EU khi Thủ tướng Angela Merkel chuẩn bị rời khỏi chính trường Đức. Ảnh: AP

Tuy quân đội EU thường trực truyền thống vẫn là viễn cảnh xa vời nhưng ông Macron đã quyết tâm xây dựng nền tảng cho sáng kiến này. Ông Macron đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất EU khi Thủ tướng Angela Merkel chuẩn bị rời khỏi chính trường sau cuộc bầu cử ở Đức.

Các quan chức hàng đầu châu Âu trong tháng này đã đề xuất thành lập lực lượng phản ứng nhanh gồm 5.000 người sau khi quyết định rút khỏi Afghanistan nhanh chóng của Mỹ khiến khối này hụt hẫng.

Ông Sandro Gozi, thành viên Nghị viện châu Âu, nói với tờ The Telegraph: "Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi những điều này, chúng ta có thể đưa vấn đề ra thảo luận ở Hội đồng Bảo an".

Ông Maro Sefcovic, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), hôm 21-9 cho biết EU sẽ sớm thảo luận về các cách thức tăng cường phòng thủ chung.

Phát biểu của ông Sefcovic được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Mỹ rút khỏi Afghanistan đánh dấu kết thúc của "cuộc chiến không ngừng nghỉ" liên quan đến các lực lượng Mỹ tại buổi khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở TP New York hôm 21-9. Ông Biden cho rằng Mỹ không có đồng minh nào thân thiết hơn hoặc đáng tin cậy hơn Úc.

Trong khi đó, Pháp và Ý cho biết liên minh an ninh Mỹ-Anh-Úc (còn gọi là AUKUS) cho thấy EU phải xây dựng khả năng "tự quản không giới hạn" và ít phụ thuộc hơn vào một nước Mỹ không đáng tin cậy.

EU có kế hoạch tăng cường khả năng an ninh mạng và chia sẻ thông tin tình báo chung, đồng thời thiết lập một trung tâm nhận thức tình huống chung bên cạnh lực lượng phản ứng nhanh gồm 5.000 người. EC cũng cho biết có thể miễn thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) đối với các thiết bị quân sự do EU sản xuất để tạo lợi thế cho các công ty quốc phòng Pháp so với các đối thủ quốc tế của họ.

