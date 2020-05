Phản ứng của Hồng Kông sau khi bị Mỹ chấm dứt quy chế đặc biệt

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 17:15 PM (GMT+7)

Ngày 30.5, sau tuyên bố chấm dứt quy chế đặc biệt cho Hồng Kông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các quan chức hàng đầu của thành phố đã bày tỏ sự không hài lòng và lên tiếng chỉ trích.

Vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố Hồng Kông không còn được hưởng những ưu đãi từ quy chế đặc biệt, John Lee – lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông tuyên bố - thành phố sẽ không để bị đe dọa và sẽ tiếp tục thúc đẩy luật an ninh mới.

“Tôi không nghĩ rằng Mỹ sẽ thành công trong việc sử dụng bất kỳ phương pháp nào để đe dọa chính quyền Hồng Kông. Chúng tôi tin rằng, những điều chúng tôi đang làm là đúng đắn”, ông Lee phát biểu.

Lãnh đạo cơ quan tư pháp Hồng Kông Teresa Cheng cho rằng, hành động của ông Trump là “hoàn toàn sai lầm” vì luật an ninh mới là cần thiết cho thành phố.

Hôm 29.5, ông Trump cho rằng, Bắc Kinh đã “phá hỏng sự tự trị của Hồng Kông” bằng cách đề ra luật an ninh mới. Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã chỉ đạo các quan chức chính quyền tiến hành quá trình loại bỏ các chính sách đã giúp Hồng Kông được đối xử đặc biệt.

Ông Trump cũng nói rằng, động thái thông qua nghị quyết về luật an ninh Hồng Kông của Bắc Kinh là “thảm kịch đối với thế giới”.

Mặc dù cam kết sẽ có biện pháp trừng phạt đối với những “cá nhân có trách nhiệm trong việc làm ảnh xói mòn sự tự trị của Hồng Kông” nhưng ông Trump chưa nêu thời gian cụ thể sẽ thực hiện các biện pháp này.

Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc đã gọi quyết định của ông Trump là “liều lĩnh và tùy tiện”.

Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hồng Kông cho biết, ngày 30.5 sẽ là mốc kỷ niệm buồn cho Hồng Kông.

Hôm 28.5, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết về luật an ninh Hồng Kông. Luật an ninh mới ở Hồng Kông sẽ cấm tất cả hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài – những từ ngữ mà Bắc Kinh sử dụng để mô tả các cuộc biểu tình tại thành phố.

Luật an ninh mới cũng có thể cho phép Bắc Kinh thiết lập các cơ sở an ninh ở Hồng Kông.

Người biểu tình Hồng Kông tuyên bố, họ sẽ quay lại vào Chủ Nhật (31.5).

