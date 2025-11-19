Ông Zelensky muốn nối lại đàm phán, Nga lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: Reuters)

Hôm 18/11, Tổng thống Ukraine cho biết, ông sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 trong nỗ lực “khôi phục đàm phán” với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.

“Chúng tôi đang chuẩn bị khôi phục đàm phán và đã xây dựng các giải pháp đề xuất với đối tác. Làm mọi cách để chấm dứt xung đột là ưu tiên hàng đầu của Ukraine”, ông Zelensky – người đang có chuyến thăm Tây Ban Nha – phát biểu hôm 18/11.

Theo ông Zelensky, phái đoàn Ukraine sẽ trình bày các “giải pháp đã được xây dựng” với đối tác và bày tỏ mong muốn nối lại trao đổi tù binh với Nga. Tổng thống Ukraine không tiết lộ ông sẽ gặp ai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin từ Istanbul tiết lộ, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể gặp ông Zelensky ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Điện Kremlin hôm 18/11 cho biết, các đại diện từ Nga sẽ không tham gia đàm phán về Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Rõ ràng, ông Zelensky đang đề cập tới các cuộc tiếp xúc diễn ra vào ngày mai ở Istanbul. Đây là cuộc tiếp xúc giữa ông Zelensky với những người bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi mà ông Witkoff có thể sẽ tham gia. Chúng tôi chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán này”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói.

“Sẽ không có đại diện Nga nào ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai. Các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của Nga”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Nga chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Ukraine về việc nối lại đối thoại. Phía Ukraine cũng chưa phản hồi về các sáng kiến hòa bình của Nga.

“Không, cho đến nay chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ Kiev”, ông Peskov nói.

Về phía Tổng thống Nga Putin, ông Peskov cho biết, ông Putin hiện không có kế hoạch liên lạc với đặc phái viên Mỹ Witkoff hay các đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Putin sẵn sàng thảo luận nếu một trong các bên thông báo với Nga về kết quả làm việc với Tổng thống Ukraine.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay, Đặc phái viên của Tổng thống Putin – ông Kirill Dmitriev – cũng sẽ không có mặt tại Istanbul hôm 19/11. Mặc dù trước đó, ông Dmitriev đã có các cuộc thảo luận “rất hiệu quả” với đặc phái viên Mỹ Witkoff.