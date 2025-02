Ông Trump, tỉ phú Musk đối mặt ‘bão’ đơn kiện

Ngày 4-2, nhiều người lao động trên khắp nước Mỹ đã khởi động một loạt cuộc chiến pháp lý chống lại Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk, theo tờ The New York Times.

Loạt vụ kiện nhắm vào Tổng thống Trump và tỉ phú Musk do nhiều thành phần - bao gồm các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI), các nghiệp đoàn nhà nước, đại diện của những người Mỹ lớn tuổi và các nhóm luật sư có khuynh hướng tự do - đệ trình, thách thức tính hợp pháp mà những nỗ lực mà ông Trump và ông Musk làm trong những ngày qua.

Cụ thể, ngày 4-2, ba công đoàn chính phủ đã kiện Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), vốn là bộ phận nhân sự của chính phủ liên bang, để ngăn chặn nỗ lực thuyết phục khoảng 2 triệu nhân viên liên bang nộp đơn nghỉ việc sớm.

Cạnh đó, hai nhóm đặc vụ và nhân viên của FBI đã khởi kiện để ngăn chặn ông Trump công bố tên của các đặc vụ và nhân viên cơ quan này đã tham gia vào cuộc điều tra về cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6-1-2021, nhằm nỗ lực ngăn chặn điều họ lo ngại rằng nếu công bố thông tin đó thì sẽ xảy ra việc thanh trừng trả đũa.

Tổng thống Donald Trump và tỉ phú Elon Musk đang đối mặt hàng loạt đơn kiện. Ảnh: GETTY IMAGES

Thêm vào đó, nhiều công đoàn lao động và một nhóm người đã nghỉ hưu đâm đơn kiện Bộ Tài chính yêu cầu hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm có chứa thông tin cá nhân của hàng triệu người Mỹ. Theo các nguyên đơn, thông tin cá nhân này có thể đã bị các nhân viên của tỉ phú Musk, cụ thể là Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), xâm phạm.

Ngoài ra, một nhóm người chuyển giới đã kiện để chặn sắc lệnh của ông Trump về việc cắt giảm kinh phí điều trị chuyển đổi giới cho những người dưới 19 tuổi. Song song, hai vụ kiện đang chờ xử lý khác nhằm chặn một sắc lệnh mà theo đó yêu cầu Cục Nhà tù chuyển tù nhân nữ chuyển giới sang nhà tù nam.

Văn phòng báo chí Nhà Trắng hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của The New York Times về những vụ kiện này.

Theo The New York Times, các vụ kiện này nhằm mục đích kiểm tra xem những gì mà các nguyên đơn coi là nỗ lực bất hợp pháp, phần lớn do tỉ phú Musk chỉ đạo, nhằm xóa bỏ các quy định bảo vệ công chức trước nay và giành quyền kiểm soát chi tiêu liên bang theo hiến pháp của Quốc hội.

Trước đó, tỉ phú Musk đã dẫn đầu nỗ lực đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), vốn đã hoạt động 63 năm. Tính đến trước ngày đóng cửa vào hôm 3-2, USAID có hơn 10.000 nhân viên, quản lý ngân sách viện trợ hàng năm lên đến trên 40 tỉ USD, chịu trách nhiệm điều phối các chương trình viện trợ nhân đạo tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.

Các nguyên đơn cho rằng nhân viên của ông Musk đã nắm quyền kiểm soát một số hệ thống dữ liệu và thông tin nhạy cảm nhất ở trung tâm của bộ máy hành chính liên bang, bao gồm một địa chỉ email chính thức có thể liên lạc với hầu hết hai triệu nhân viên của chính phủ và một hệ thống tại Bộ Tài chính hoạt động như một tấm séc thanh toán của chính phủ.

Theo một vụ kiện, phạm vi tiếp cận của tỉ phú Musk tại hệ thống của Bộ Tài chính có nghĩa là nhóm của ông có thể truy cập vào "tên, số An sinh xã hội, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ nhà và số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản ngân hàng của hàng triệu cá nhân".

Trong một lá thư gửi Quốc hội, ngày 3-2, Bộ Tài chính khẳng định quyền truy cập vào các hệ thống thanh toán của nhóm tỉ phú Musk là quyền "chỉ đọc", tương tự như loại quyền truy cập mà Bộ Tài chính cung cấp cho các cá nhân xem xét các hệ thống của Bộ như các kiểm toán viên và tuân theo các thông lệ liên quan đến việc bảo vệ tính toàn vẹn của các hệ thống và quy trình hoạt động.