Ông Trump công du Trung Đông: Tái định hình chiến lược Mỹ ở vùng Vịnh

Ông Trump nói sắp nhận 'món quà xa xỉ' từ Qatar Ngày 11-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tiếp nhận một máy bay Boeing 747-8 từ chính phủ Qatar để thay thế chuyên cơ Air Force One dưới dạng "món quà miễn phí". Theo đài CNN, chính quyền ông Trump dự kiến nhận chiếc máy bay sang trọng từ gia đình hoàng gia Qatar, sau đó cải tiến để sử dụng làm chuyên cơ Air Force One trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng đây sẽ là "giao dịch công khai và minh bạch". Theo một quan chức Qatar, chiếc máy bay này do Bộ Quốc phòng Qatar tặng cho Lầu Năm Góc, được coi như một thỏa thuận giữa hai chính phủ thay vì tặng cá nhân. Sau khi cải tiến với các tính năng an ninh, máy bay sẽ phục vụ tổng thống và được tặng lại cho thư viện tổng thống sau khi ông Trump rời nhiệm sở.