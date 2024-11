Nhân vật ông Trump chọn khiến nước Mỹ "sững sờ" là người như thế nào?

Ông Hegseth (trái) và ông Trump trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gần đây đã chọn người dẫn chương trình của Fox News Pete Hegseth cho vị trí đứng đầu Lầu Năm Góc. Ông Trump ca ngợi ông Hegseth là người "cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào nguyên tắc Nước Mỹ trên hết".

Việc đề cử người dẫn chương trình 44 tuổi này làm lãnh đạo một trong những quân đội hùng mạnh nhất thế giới được cho là khiến nước Mỹ "sững sờ" và vấp phải luồng ý kiến từ đảng Dân chủ cho rằng ông Hegseth "thiếu kinh nghiệm" trên trường quốc tế.

Hegseth là ai và liệu sự thiếu kinh nghiệm có cản trở ông hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc hay không?

Cựu quân nhân 3 lần lấy vợ

Ông Hegseth là cựu quân nhân Mỹ. Ảnh: Instagram

Theo trang Britannica, ông Hegseth sinh ngày 6/6/1980 tại bang Minnesota của Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 2003, ông Hegseth được bổ nhiệm làm sĩ quan bộ binh thuộc Vệ binh Quốc gia, từng được triển khai tại Afghanistan, Iraq cũng như Vịnh Guantanamo (Cuba).

Năm 2004, Hegseth kết hôn với Meredith Schwarz. Khoảng 5 năm sau, cặp đôi này ly hôn. Năm 2010, ông Hegseth kết hôn với bà Samantha Deering và có với nhau 3 người con.

Năm 2017, ông Hegseth có con với Jennifer Rauchet, nữ đồng nghiệp tại Fox News. Cuối năm đó, ông và bà Deering ly hôn. Năm 2019, ông Hegseth kết hôn với bà Rauchet và trở thành dượng của 3 con riêng của bà với người chồng trước.

Hiện tại, ông Hegseth sống cùng bà Rauchet và 7 con tại bang Tennessee.

Thân thiết với ông Trump như thế nào?

Hegseth làm việc tại Fox News với tư cách là cộng tác viên vào năm 2014 và hiện là người đồng dẫn chương trình Fox and Friends Weekend cũng như là người dẫn chương trình Fox Nation.

Theo trang PBS, ông Hegseth đã phát triển tình bạn với ông Trump thông qua những lần xuất hiện thường xuyên của ông Trump trong các chương trình của Fox News.

Một phát ngôn viên của Fox News đã khen ngợi kiến ​​thức quân sự của ông Hegseth, nói rằng “những hiểu biết sâu sắc và phân tích của ông, đặc biệt là về quân sự, đã tạo được tiếng vang sâu sắc với người xem của Fox News”. Đây có thể là điểm mà ông Trump chú ý để lựa chọn ông Hegseth vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Hegseth cũng đã viết một số cuốn sách, bao gồm "The War on Warriors" (tạm dịch: Cuộc chiến chống các chiến binh), nói về sự bất công và quên lãng trong cách xã hội và quân đội Mỹ hiện nay đối xử với những người lính. Khi công bố đề cử ông Hegseth, ông Trump đã khen ngợi cuốn sách này, lưu ý rằng nó "đã nằm trong danh sách sách bán chạy nhất đăng trên tờ New York Times trong 9 tuần, trong đó có 2 tuần ở vị trí đứng đầu".

Trong một bài đăng thông báo về việc đề cử Bộ trưởng Quốc phòng trên mạng xã hội, ông Trump ca ngợi ông Hegseth là "người cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách Nước Mỹ trên hết".

“Với sự lãnh đạo của Hegseth, kẻ thù của nước Mỹ sẽ nhận được lời cảnh báo. Quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước”, ông Trump nói thêm.

Bị loại khỏi lễ nhậm chức của ông Biden

Hình xăm trên người ông Hegseth. Ảnh: Instagram

Theo trang Britannica, sau khi ông Trump thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Hegseth được cho là đã ủng hộ và thúc đẩy tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử tràn lan.

Năm 2021, ông Hegseth bị loại khỏi nhóm Vệ binh Quốc gia có nhiệm vụ đảm bảo cho lễ nhậm chức tổng thống của ông Biden.

Một trong những lý do được đưa ra là do hình xăm Thánh giá Jerusalem trên người ông Hegseth. Trong khi ông Hegseth mô tả đó là một biểu tượng tôn giáo, mang ý nghĩa thuần túy Cơ Đốc giáo, một số quan chức Mỹ cho biết không ít nhóm cực đoan sử dụng hình ảnh này trong các hoạt động của họ.

Vì vậy, để tránh gây ra mối lo ngại về hình ảnh hoặc thông điệp không mong muốn, ông Hegseth bị loại khỏi lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Quan điểm về NATO, xung đột Nga - Ukraine và Trung Quốc

Theo Al Jazeera, ông Hegseth đã chỉ trích gay gắt các đồng minh châu Âu của Mỹ và việc lựa chọn ông vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể làm gia tăng sự lo lắng ở các thành viên NATO về tác động của chính quyền ông Trump đối với khối quân sự này.

“Lỗi thời, yếu thế, bị tấn công và bất lực. Tại sao nước Mỹ, vốn là 'số điện thoại khẩn cấp' của châu Âu trong thế kỷ qua, lại phải lắng nghe các quốc gia tự cho mình là đúng và yêu cầu chúng ta tôn trọng các thỏa thuận phòng thủ lỗi thời và thiên vị mà họ không còn thực hiện được nữa?” ông Hegseth viết trong một cuốn sách.

“Các nước NATO đáng lẽ phải chi tiền để tự vệ — nhưng họ không làm vậy. Họ chỉ la hét về các quy tắc trong khi phá hoại quân đội của chính mình và gào thét với Mỹ chỉ để được giúp đỡ", ông Hegseth viết thêm.

Trong các lần xuất hiện trên podcast và truyền hình, ông Hegseth cho rằng Trung Quốc đang xây dựng một đội quân “chuyên biệt để đánh bại Mỹ”.

Vào tuần trước, ông Hegseth nói trong một podcast: "Trung Quốc có tầm nhìn toàn diện, dài hạn không chỉ về sự thống trị khu vực mà còn toàn cầu, còn chúng tôi thì đang chìm đắm trong ảo tưởng".

Về xung đột Nga - Ukraine, ông Hegseth nêu rõ quan điểm: “Nếu Ukraine có thể tự bảo vệ mình... thì tốt thôi. Tôi không muốn sự can thiệp của Mỹ đi quá sâu vào châu Âu".

Quy trình xác định Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Tổng thống là người đề cử ứng viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng. Sau đó, ứng viên này phải trải qua quá trình điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nơi họ trả lời các câu hỏi về năng lực, kinh nghiệm và quan điểm chính sách. Cuối cùng, toàn bộ Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu để phê chuẩn hoặc từ chối đề cử. Quy trình này nhằm đảm bảo rằng Bộ trưởng Quốc phòng, một trong những chức vụ quan trọng nhất trong nội các, nhận được sự giám sát của quốc hội và có sự đồng thuận chính trị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]