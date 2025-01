Ông Trump bị tuyên án trong vụ chi tiền 'bịt miệng': Chuyện gì tiếp theo?

Ngày 10-1, Thẩm phán New York - ông Juan Merchan đã tuyên Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phạm tội trong vụ chi tiền "bịt miệng" ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nhưng không đi kèm hình phạt nào.

Tuy nhiên, bản án dành cho vị tổng thống đắc cử đã chính thức xác nhận ông là một tội phạm, mở ra một chương mới trong chuỗi các thủ tục pháp lý.

Ông Trump hiện có thể bắt đầu quy trình kháng cáo đối với bản án trên. Tuy nhiên, trong lúc chờ kháng cáo, các lợi ích kinh doanh của ông có thể đối mặt với các thách thức pháp lý.

Dưới đây là những diễn biến tiếp theo khi ông Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị kết án hình sự, theo tờ Business Insider.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (phải) tham gia phiên tòa xét xử vụ chi tiền "bịt miệng" tại Tòa án Hình sự quận Manhattan, TP New York (Mỹ) ngày 10-1 qua màn hình. Ảnh: GETTY IMAGES

Giấy phép kinh doanh rượu của ông Trump

Giấy phép kinh doanh rượu tại hai sân golf của ông Trump ở bang New Jersey, gồm Trump National Golf Club ở thị trấn Colts Neck (quận Monmouth) và Trump National Golf Club ở thị trấn Bedminster (quận Somerset), có thể đứng trước rủi ro bị thu hồi.

“Sau khi tòa tuyên án, Cục Quản lý Đồ uống có cồn (ABC) sẽ tiến hành đánh giá liệu tổng thống đắc cử Trump có đủ điều kiện để tiếp tục sở hữu quyền lợi liên quan các giấy phép này hay không” - người phát ngôn của Văn phòng tổng chưởng lý bang New Jersey, đơn vị giám sát ABC, nói.

Ông Donald Trump tại sân golf Trump National Golf Club của ông ở thị trấn Bedminster, quận Somerset, bang New Jersey (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Mùa hè vừa qua, Cục Quản lý Đồ uống có cồn của bang New Jersey đã lên lịch và sau đó hoãn một phiên điều trần về việc thu hồi giấy phép rượu của hai sân golf với lý do chờ bản án dành cho ông Trump được hoàn tất.

Kể từ đó, cả hai sân golf vẫn hoạt động với giấy phép tạm thời có thời hạn đến tháng 2. Những giấy phép này vẫn có hiệu lực, “cho phép các cơ sở tiếp tục phục vụ rượu cho đến khi diễn ra phiên điều trần về việc gia hạn”, theo người phát ngôn.

Ông Trump cũng sở hữu một sân golf thứ ba ở quận Pine Hill (bang New Jersey), mang tên Trump National Golf Club Philadelphia. Giấy phép kinh doanh rượu của sân golf này dự kiến sẽ được chính quyền địa phương xem xét gia hạn vào tháng 6. Tuy nhiên, giới chức địa phương chưa phản hồi về kế hoạch đối với giấy phép này.

Giấy phép kinh doanh rượu của cả ba câu lạc bộ ở New Jersey đều được đăng ký dưới tên của ông Donald Trump. Luật bang New Jersey yêu cầu thu hồi giấy phép nếu bất kỳ ai giữ giấy phép hoặc là người hưởng lợi chính từ giấy phép đó bị kết án hình sự.

Phát ngôn viên của tổng chưởng lý bang New Jersey cho biết rằng đánh giá trước đây của ABC, vốn xác nhận ông Trump hưởng lợi từ các giấy phép này, vẫn không thay đổi.

“Không có gì thay đổi trong đánh giá của ABC, cho thấy tổng thống đắc cử tiếp tục duy trì lợi ích trực tiếp từ ba giấy phép kinh doanh rượu này thông qua việc nhận doanh thu và lợi nhuận” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Kháng cáo vụ chi tiền "bịt miệng"

Hiện tại, ông Trump có thể kháng cáo về bản án vụ chi tiền "bịt miệng" lên Tòa Phúc thẩm Phân khu bang New York - cơ quan xét xử phúc thẩm cấp đầu tiên trong bang.

Nếu không thành công, ông Trump có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Tối cao bang New York - cơ quan xét xử cao nhất của bang.

Nếu các tòa án bang giữ nguyên bản án về vụ chi tiền "bịt miệng", ông Trump có thể yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xem xét và hủy bỏ phán quyết này.

Hôm 9-1, Tòa án Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ sít sao 5-4, cho phép tiến hành phiên tòa tuyên án ông Trump về vụ chi tiền "bịt miệng". Hai thẩm phán do đảng Cộng hòa bổ nhiệm là ông John Roberts và ông Amy Coney Barrett, đã cùng đứng về phía các thẩm phán do đảng Dân chủ bổ nhiệm để phê duyệt việc tiến hành phiên xử.

Trong các lập luận pháp lý sau phiên tòa, nhóm luật sư của ông Trump đã viện dẫn một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng 7-2024, trong đó tuyên bố tổng thống được miễn trừ khỏi truy tố hình sự.

Phán quyết này đảm bảo quyền miễn trừ rộng rãi, ngăn không cho sử dụng bằng chứng liên quan đến “hành động chính thức” của tổng thống trong bất kỳ vụ truy tố nào, kể cả với các hành động không chính thức.

Bộ Tư pháp Mỹ thường xuyên can thiệp để bảo vệ các thành viên thuộc nhánh hành pháp, lập luận rằng nhánh hành pháp được miễn trừ khỏi một số loại vụ kiện dân sự. Bộ này cũng có thể làm điều tương tự cho ông Trump khi ông kháng cáo, theo ông Michel Paradis - GS luật hiến pháp tại ĐH Columbia (Mỹ).

“Bộ Tư pháp có thể nộp đơn tại Tòa Phúc thẩm để khẳng định lợi ích của Mỹ, điều này sẽ cho phép bộ này đệ trình một bản tóm tắt và tham gia tranh luận” - GS Paradis nói với Business Insider.

Ông Trump đã đề cử ông Todd Blanche và ông Emil Bove - hai luật sư hàng đầu trong vụ chi tiền "bịt miệng", và ông John Sauer - người từng thành công khi lập luận bảo vệ ông trong vụ án miễn trừ hình sự năm ngoái, vào các vị trí cấp cao trong Bộ Tư pháp cho nhiệm kỳ sắp tới của ông.

Các vấn đề pháp lý khác

Ngoài vụ chi tiền "bịt miệng", hai vụ án hình sự liên bang chống lại ông Trump liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và việc mang tài liệu mật đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) khi rời Nhà Trắng. Hai vụ kiện này đã bị hủy bỏ sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11-2024.

Tuy nhiên, vị tổng thống đắc cử vẫn đang đối mặt một loạt vụ kiện dân sự bắt nguồn từ các hành động của ông trong cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021. Các vụ kiện này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài.

Một vụ án hình sự thứ tư liên quan nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia đang bị trì hoãn. Vụ án này gần như bị “đóng băng” do bà Fani Willis - công tố viên quận đã đưa ra cáo trạng chống lại ông Trump và hơn một chục bị cáo đang kháng cáo quyết định loại bà Willis khỏi vụ án vì mối quan hệ không phù hợp với công tố viên đặc biệt của vụ việc.

Theo các chuyên gia, hậu quả nghiêm trọng nhất đối với ông Trump có thể đến từ các phán quyết trong các vụ kiện dân sự do Văn phòng Tổng chưởng lý New York và nhà văn E. Jean Carroll khởi kiện.

Nhà văn E. Jean Carroll rời Tòa án Manhattan (TP New York, Mỹ) ngày 9-5-2023 sau phiên tòa bà kiện ông Trump tội lạm dụng tình dục và phỉ báng. Ảnh: GETTY IMAGES

Vào tháng 2-2024, một thẩm phán ở New York đã kết luận ông Trump và các công ty của ông phạm tội gian lận và mức phạt của bản án hiện đã tăng lên gần nửa tỉ USD. Hiện vụ việc này đang trong quá trình kháng cáo.

Ngoài ra, hai bồi thẩm đoàn đã ra kết luận buộc ông Trump phải bồi thường tổng cộng gần 90 triệu USD sau khi xác định ông có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll. Các vụ kiện này cũng đang được kháng cáo.