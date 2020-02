Ông Tập phát động “cuộc chiến toàn dân” chống virus Corona

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 09:50 AM (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động “cuộc chiến toàn dân” chống dịch bệnh virus Corona, trong bối cảnh Trung Quốc áp dụng các biện pháp mạnh hơn để chống dịch ở Vũ Hán.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Cả nước đang huy động mọi sức mạnh để ứng phó bằng các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa toàn diện, nghiêm ngặt nhất, và bắt đầu một cuộc chiến toàn dân về phòng chống dịch", Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong một cuộc điện đàm với Quốc vương Ả rập Saudi Salman, theo Reuters.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập và quốc vương Salman “đã thảo luận về nỗ lực chiến đấu và kiểm soát dịch bệnh”.

“Trung Quốc có năng lực huy động mạnh mẽ, kinh nghiệm đa dạng trong việc ứng phó với các vấn đề y tế công cộng và tự tin có khả năng chiến thắng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh”, ông Tập nói.

Cây cầu bắc qua sông Trường Giang ở Vũ Hán.

Ông Tập bày tỏ hi vọng rằng các quốc gia trên thế giới tôn trọng khuyến nghị của WHO về việc di chuyển đến Trung Quốc trong giai đoạn này. Chủ tịch WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói các quốc gia không cần có hành động “can thiệp vào hoạt động giao thương và du lịch quốc tế” khi ngăn virus lây lan.

Ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục cởi mở và minh bạch trong vấn đề đối phó với virus.

Hôm 4.2, ông Tập cũng nhắc đến “cuộc chiến toàn dân” trong cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc. Ông Tập khẳng định quan chức nào lơ là nhiệm vụ chống dịch sẽ bị kỷ luật.

Một trung tâm triển lãm được trưng dụng làm nơi chăm sóc người bệnh.

Tuyên bố của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các biện pháp đối phó với dịch ở Vũ Hán. Nhà chức trách Trung Quốc tăng cường rà soát từng hộ gia đình để tìm người nhiễm bệnh, đưa những người này đến trung tâm cách ly.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan hôm 6.2 đã trực tiếp có mặt ở Vũ Hán để theo dõi tình hình chống dịch, theo New York Times. “Thành phố và cả nước đang đối mặt ‘tình hình thời chiến’”, bà Tôn nói. “Không ai được bỏ chạy hoặc họ sẽ cảm thấy xấu hổ mãi mãi”.

Bà Tôn yêu cầu cơ quan y tế của thành phố áp dụng ca làm việc suốt ngày, đến kiểm tra từng nhà dân ở Vũ Hán, đo nhiệt độ và hỏi kỹ các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm virus.

