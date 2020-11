Nỗ lực pháp lý của ông Trump: Thất bại nối tiếp thất bại

Thứ Hai, ngày 16/11/2020 10:30 AM (GMT+7)

Hàng loạt tòa án ở nhiều bang đã bác bỏ đơn kiện của ông Trump, trong khi đồng minh lần lượt rời bỏ ông nhằm xúc tiến quy trình chuyển giao quyền lực hòa bình.

Từ khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 kết thúc hôm 3-11 đến nay, nền chính trị Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng khi vẫn không thể xác định ai là người chiến thắng cuối cùng khi đương kim Tổng thống Donald Trump cáo buộc đảng Dân chủ và ứng viên của đảng này là ông Joe Biden có hành vi gian lận phiếu. Hiện nhà lãnh đạo này cùng đội ngũ của ông đệ đơn kiện ở hàng loạt bang, chủ yếu là các bang chiến địa để yêu cầu kiểm phiếu lại.

Kết quả không như mong đợi

Dù vậy, nỗ lực pháp lý của ông Trump hiện vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi. Thắng lợi duy nhất của ông đến giờ là phán quyết ngày 12-11 của tòa án Pennsylvania ra lệnh các ủy ban bầu cử ở bang này xếp riêng hàng ngàn phiếu bầu được bổ sung thông tin cá nhân cử tri sau ngày 9-11. Theo luật của Pennsylvania, cử tri có tối đa sáu ngày sau bầu cử để bổ sung hoặc sửa chữa các thông tin cá nhân. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra ngày 3-11 nên hạn chót để hoàn tất việc bổ sung, sửa chữa là ngày 9-11.

Dù vậy, chiến thắng này khó có thể đem lại cho ông Trump nhiều hy vọng vì một ngày sau, hãng luật Porter Wright Morris & Arthur đại diện cho đương kim tổng thống ở Pennsylvania bất ngờ ra thông báo rút khỏi các vụ kiện của ông tại bang này không rõ lý do. Tờ The New York Times cho rằng nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn nội bộ xung quanh, nhiều luật sư cho rằng những vụ kiện của ông Trump đang làm suy giảm “tính toàn vẹn của cuộc bầu cử”.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 5-11. Ảnh: REUTERS

Đến ngày 14-11, ông Trump tiếp tục nhận tin xấu ở Pennsylvania khi tòa án ở hai hạt Philadelphia và Montgomery cùng lúc bác bỏ sáu đơn kiện yêu cầu loại bỏ khoảng 9.000 phiếu bầu qua thư không hợp lệ vì không ghi đủ thông tin cá nhân ngoài thư với lý do không đủ bằng chứng cấu thành hành vi gian lận bầu cử.

Tình hình ở bang Arizona cũng không khá khẩm hơn khi tờ The Hill cho biết đội ngũ của ông Trump ngày 13-11 đã đồng ý rút đơn kiện yêu cầu kiểm phiếu lại sau khi trao đổi và được xác nhận của tòa án hạt Maricopa rằng số phiếu bầu còn lại chưa kiểm đếm không vượt mức cách biệt giữa ông Trump, ông Biden và không đủ để thay đổi kết quả bầu cử ở bang này.

Ở bang Michigan, tòa án bang ngày 13-11 bác bỏ đơn yêu cầu hoãn tiến trình xác nhận phiếu bầu ở hạt Wayne, chờ kết quả kiểm phiếu lại. Thẩm phán Timothy Kenny khẳng định việc trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình kiểm phiếu toàn bang, đồng thời khẳng định trong lịch sử chưa từng có tiền lệ tòa án can thiệp quá sâu vào các hoạt động chính trị như vậy.

Còn tại cấp liên bang, đài NPR cho biết một luật sư của ông Trump tối 12-11 đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại thủ đô Washington, D.C. nhưng lại gửi đến sai chỗ. Tiêu đề của đơn kiện cũng có vấn đề khi viết là “Donald Trump v. USA”, giống như thể ông Trump muốn kiện cả nước Mỹ.

Ngoài ra, một diễn biến khác cực kỳ bất lợi cho ông Trump là một nhóm 16 công tố viên liên bang ngày 13-11 đã cùng viết một bức thư gửi lên Bộ trưởng Tư pháp William Barr đề nghị hủy lệnh điều tra các cáo buộc gian lận phiếu mà ông đã đưa ra hôm 9-11 vì “quá phi thực tế”, theo đài CNN. Bức thư còn nêu rõ quyết định của ông Barr đang đặt các công tố viên vào tình thế khó xử vì họ không muốn phải vướng vào tranh chấp giữa các đảng phái khác nhau.

Cửa thắng của ông Trump ngày càng hẹp

Giới chuyên gia nhận định nỗ lực pháp lý của ông Trump ngay từ đầu đã không có nhiều hy vọng và cơ hội chiến thắng ngày càng giảm đi theo số lượng tăng dần các tòa án bác bỏ đơn kiện của ông. Trả lời phỏng vấn của kênh WCTV, luật sư kỳ cựu Barry Richard từng làm việc cho cựu tổng thống George W. Bush khẳng định ông Trump đang phải đối mặt với thách thức rất lớn vì để thành công, ông phải chứng minh được việc gian lận không chỉ đã xảy ra mà còn phải xảy ra với quy mô và số lượng lớn đủ để hủy kết quả đã công bố từ trước. Trong khi đó, đội ngũ pháp lý mà ông Trump đang có quá nghiệp dư, rời rạc khi liên tục đưa các lập luận đầy lỗ hổng, thiếu thuyết phục và không tìm được bằng chứng vững chắc.

Không chỉ gặp vấn đề về bằng chứng mà đội ngũ của ông Trump cũng đang phải đánh vật với thời gian. Khả năng lật ngược thế cờ của ông Trump đang bị thu hẹp nhanh chóng khi các bang bắt đầu xác nhận kết quả bầu cử theo thời hạn quy định, tại Georgia là ngày 20-11, sau đó là Pennsylvania và Michigan vào ngày 23-11, Arizona ngày 30-11, Wisconsin và Nevada ngày 1-12, theo tờ The Wall Street Journal.

Vào thời hạn này, nghị viện và thống đốc các bang sẽ phải chứng nhận kết quả bầu cử, lập danh sách đại cử tri để gửi tới Thượng viện xác nhận. Một khi danh sách đại cử tri được lập, con đường kiện tụng của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ càng khó khăn hơn gấp bội và sẽ chính thức khép lại khi đại cử tri đoàn họp vào ngày 14-12 để bỏ phiếu bầu tổng thống.

Đồng minh của ông Trump cũng đang có ý định rời bỏ ông vì nhìn ra hậu quả nặng nề do danh tiếng đảng Cộng hòa nói chung và cá nhân những người còn ủng hộ nỗ lực pháp lý của ông. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida và James Lankford của bang Oklahoma tuần trước đã lên tiếng ủng hộ khởi động quá trình chuyển giao quyền lực cho ứng viên Joe Biden, kêu gọi Nhà Trắng nên bắt đầu giao nộp những tài liệu và thông tin cần thiết cho ông.

Cử tri trung thành vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump Dù công cuộc khởi kiện của ông Donald Trump không thuận lợi, hàng chục ngàn người trung thành với ông vẫn tập trung ở thủ đô Washington hôm 14-11 để ủng hộ nỗ lực của đương kim tổng thống. Theo đài Fox News, lượng người tham gia lấp kín các đại lộ dẫn về Nhà Trắng. Họ đội nón đỏ ghi dòng chữ “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, vẫy cờ Mỹ cùng các băng rôn in nội dung cáo buộc đảng Dân chủ gian lận số phiếu. Một số nhân vật nổi bật trong giới cánh hữu Mỹ cũng có mặt trong đoàn người ủng hộ như cựu trợ lý Nhà Trắng Sebastian Gorka, Chủ tịch Liên minh bảo thủ Mỹ Matt Schlapp và hạ nghị sĩ tân cử của bang Georgia Taylor Greene. Dù cuộc tuần hành diễn ra tương đối ôn hòa, một số vụ ẩu đả quy mô nhỏ giữa hai bên ủng hộ và chống ông Trump cũng diễn ra khiến ít nhất 20 người bị bắt giữ.

Nguồn: https://plo.vn/quoc-te/no-luc-phap-ly-cua-ong-trump-that-bai-noi-tiep-that-bai-950211.htmlNguồn: https://plo.vn/quoc-te/no-luc-phap-ly-cua-ong-trump-that-bai-noi-tiep-that-bai-950211.html