Những con số thiệt hại không tưởng chỉ vì 1 tàu container bị mắc kẹt

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 18:00 PM (GMT+7)

Tàu container Ever Given bị kẹt thêm một ngày, lại có thêm nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới bị ảnh hưởng.

Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chở hàng Ever Given bị mắc kẹt trên kênh đào Suez

Chính quyền nhiều nước trên thế giới, các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp... đã cảnh báo nhiều tác động tiêu cực có thể xảy ra từ việc tàu container Ever Given do công ty Nhật Bản Shoei Kisen KK sở hữu, mắc cạn dài ngày, theo thông tin ngày 27/3 của hãng tin Stuff (New Zealand).

Trước mắt, hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez đang trì trệ nghiêm trọng. Tính đến ngày 26/3, hơn 200 tàu chờ được đi qua kênh đào.

Trong đó, một số tàu phải chuyển hướng và hơn 100 tàu vẫn duy trình hành trình qua tuyến đường thủy này nên tiếp tục chờ đợi, theo công ty dữ liệu Refinitiv.

Theo tính toán của công ty tin tức và dữ liệu vận tải biển Lloyd, vì sự cố này, mỗi giờ có 400 triệu USD hàng hóa bị ách lại. Kể cả sau khi sự cố được giải quyết, tắc nghẽn có thể tiếp tục diễn ra do các tàu ồ ạt vào kênh.

Tiếp đó, từ Nhà Trắng, Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, chính phủ Mỹ nhận thấy, “thị trường năng lượng có thể bị ảnh hưởng vì kênh đào Suez là tuyến vận tải dầu mỏ 2 chiều quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình thị trường và phản ứng thích hợp khi cần thiết”.

Nhà phân tích Toril Bosoni chỉ ra, kênh đào Suez là nơi vận chuyển hơn 10% tổng lượng hàng hóa trên thế giới, trong đó dầu mỏ chiếm một phần quan trọng (khoảng 1,74 triệu thùng/ngày). Sự cố này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải khí đốt, dầu mỏ từ Trung Đông tới Châu Âu.

Tại Singapore, Bộ trưởng Giao thông Singapore Ong Ye Kung dự đoán, hoạt động cảng biển của quốc đảo này cũng có thể bị gián đoạn do ảnh hưởng dây chuyền từ việc ách tắc tại Suez.

Về lâu dài, chuyên gia Marcus Baker, lãnh đạo công ty Marine & Cargo thuộc tập đoàn môi giới bảo hiểm Marsh nhận định, sự cố trì trệ có thể kéo theo những đề nghị bồi thường bảo hiểm cực lớn.

Một tàu như Ever Given thường được bảo vệ với mức bồi thường từ 100 triệu USD đến 200 triệu USD.

Thuyền trưởng Nick Sloane, hiện là chuyên gia cứu hộ hàng hải, từng dẫn đầu nỗ lực giải cứu tàu du lịch biển Costa Concordia năm 2012 dự đoán, sớm nhất, quá trình giải cứu tàu container lần này cũng mất tới 1 tuần.

Còn không, ông ước tính, sự việc có thể kéo dài hàng tuần, đòi hỏi huy động 300 sà lan để chở 20.000 container hàng hóa từ tàu Ever Given.

Chưa kể, ông Nick Sloane cảnh báo nguy cơ tàu có thể gặp vấn đề về cấu trúc nếu bị mắc cạn lâu.

