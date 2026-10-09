Những chiếc 'quan tài' bất ngờ xuất hiện trong hệ thống ga điện ngầm Moscow gây xôn xao

Hình ảnh đăng tải trên truyền thông Nga. Nguồn ProLife Hack

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow cuối cùng cũng đã thừa nhận điều hiển nhiên: sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi người muốn nằm nghỉ chứ không chỉ ngồi.

Ga Narodnoye Opolchenie mới khai trương gần đây có những chiếc ghế dài mà cộng đồng mạng trìu mến gọi là "ghế quan tài".

Thiết kế của những công trình này độc đáo và hoành tráng đến mức bạn không chỉ có thể ngồi trên mép mà còn có thể duỗi thẳng người ra.

Dường như các kiến ​​trúc sư của thủ đô đã suy luận như thế này: tại sao phải chống lại những người vốn đã ngủ gật trên tàu điện ngầm, nếu quá trình này có thể được thực hiện sao cho thoải mái và phong cách nhất có thể?

Giờ đây, một nhân viên văn phòng mệt mỏi hay một bậc phụ huynh kiệt sức có thể hợp pháp biến khoảng thời gian chờ tàu nhàm chán thành một giấc ngủ ngon trọn vẹn.

Người ta chỉ có thể tự hỏi liệu phòng vé có bắt đầu phát kèm theo thẻ đi lại một chiếc gối và chăn nhỏ hay không.

Trong khi đó, hành khách đang tích cực chia sẻ ảnh trên mạng xã hội: một số người hơi sốc trước vẻ đẹp u ám kiểu Gothic, trong khi những người khác đã bắt đầu nghĩ đến việc đặt chỗ một nơi ấm cúng để nghỉ ngơi vào buổi chiều.