Nhìn từ kinh nghiệm chống dịch thành công của Đài Loan

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 13:45 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh các nước bị dịch hoành hành nặng, Đài Loan vẫn kiềm dịch tốt với số ca nhiễm mỗi ngày ít ấn tượng khoảng 20. Nhờ đâu?

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi năm ngoái đến nay, Đài Loan gần như vẫn bình thường với các địa điểm như trường học, công viên vẫn mở cửa hoạt động; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật vẫn diễn ra; hàng quán, địa điểm vui chơi vẫn tổ chức thường xuyên (ảnh - WSJ).

Dù cũng đối diện với làn sóng COVID-19 mới nhiều tháng qua như các nước châu Á khác, song vùng lãnh thổ Đài Loan vẫn duy trì được số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức ít ấn tượng - chỉ trên dưới 20 ca. Trong bài viết mới đây cho tạp chí The Diplomat, GS Wayne Soon thuộc ĐH Vassar (Mỹ) đã nêu ra một số lý do đằng sau thành công của hòn đảo này.

Đầu tiên, Đài Loan đã tăng cường các chiến lược đeo khẩu trang lâu dài, các biện pháp cách ly và truy vết tiếp xúc. Từ khoảng tháng 4 năm ngoái, Đài Loan đã bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện vận tải công và sau đó yêu cầu tất cả công dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Đài Loan cũng mở rộng các cơ sở cách ly dành cho những người nước ngoài vào vùng lãnh thổ này và các bệnh nhân COVID-19 nội địa. Việc thiết lập các cơ sở cách ly như vậy giúp giảm đáng kể tình trạng lây lan trong gia đình và theo đó, giảm số ca nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài ra, truyền thông Đài Loan cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Báo chí Đài Loan cạnh tranh đưa tin mới nhất về cuộc chiến chống COVID-19 đầy đủ và nhanh chóng.

Hầu hết các đài truyền hình làm gương trong việc chống dịch bằng cách yêu cầu những vị khách mời tham gia các chương trình phát sóng đều phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Những biện pháp này phản ánh sự nghiêm túc của báo chí Đài Loan trong cuộc chiến chống đại dịch.

Cuối cùng, Đài Loan nhận được quả tốt từ thiện chí mà vùng lãnh thổ này dành cho nước khác trong những ngày đầu của đại dịch. Đài Loan từng tặng hơn 51 triệu khẩu trang cho nhiều nước trong năm ngoái và được các nước đó tặng lại vaccine trong đợt bùng dịch mới năm nay.

Đơn cử, Nhật tặng Đài Loan hơn 3,3 triệu liều vaccine AstraZeneca, trong khi Mỹ viện trợ 2,5 triệu liều vaccine Moderna. Lithuania, Slovenia, và CH Czech cũng đã cam kết tặng hàng chục ngàn vaccine COVID-19 cho Đài Loan.

