Nhiều nước phương Tây căng với Trung Quốc vụ 'đồn cảnh sát mật'

Trung Quốc kết án công dân Mỹ, Mỹ bắt nghi phạm gián điệp Trung Quốc Ngày 15-5, tòa án TP Tô Châu, tỉnh Giang Tô (TQ) kết án chung thân công dân Mỹ John Shing-wan Leung, 78 tuổi, vì tội làm gián điệp. Tài sản cá nhân của Leung trị giá 500.000 nhân dân tệ (71.797 USD) bị tịch thu. Tòa không cung cấp chi tiết về các cáo buộc, chỉ thông tin rằng bị cáo Leung bị cơ quan an ninh Tô Châu bắt giữ vào ngày 15-4-2021 về hoạt động gián điệp, theo đài CNN. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết đã nhận thông tin về bản án của Leung và ưu tiên hàng đầu là đảm bảo “sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ ở nước ngoài”. Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã bắt nghi phạm Litang Liang, 63 tuổi, sống tại bang Massachusetts (Mỹ) với cáo buộc cung cấp thông tin cho chính phủ TQ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2018 đến 2022, nghi phạm Liang đã chuyển thông tin về những người bất đồng chính kiến ở TP Boston (bang Massachusetts) cho các quan chức TQ. Nghi phạm Liang có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài.