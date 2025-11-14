Nhật khoe uy lực xuyên thép của đạn pháo điện từ

Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuần này tiết lộ hàng loạt thông tin về cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với pháo điện từ, diễn ra trên biển hồi mùa hè.

Hình ảnh do ATLA công bố cho thấy lỗ thủng dạng hình tròn gọn gàng với các cánh chữ thập sắc nét trên bia mục tiêu, thể hiện rằng đạn thanh xuyên ổn định bằng cánh đuôi phóng từ pháo điện từ đã duy trì quỹ đạo khi bay và khả năng xuyên thép mạnh mẽ. Đây là lần đầu Nhật Bản hé lộ hình ảnh về thiệt hại trên mục tiêu của pháo điện từ.

Tuy nhiên, ATLA không cho biết mức độ hư hại ở bên trong mục tiêu, cũng như độ xuyên phá và khoảng cách khai hỏa của đạn pháo điện từ trong đợt thử nghiệm.

Lỗ thủng trên tàu mục tiêu trong cuộc thử nghiệm pháo điện từ của Nhật Bản hồi mùa hè. Ảnh: ATLA

Nguyên mẫu pháo điện từ được lắp trên sàn đáp phía sau của JS Asuka, chiến hạm chuyên phục vụ thử nghiệm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Tàu mục tiêu di chuyển trên biển nhờ tàu kéo và đã trúng đạn một số lần.

Ngoài bắn thẳng, pháo điện từ còn được thử nghiệm khai hỏa theo góc nâng 45 độ để xác định những đặc tính đạn đạo cơ bản. Tổ vận hành ngắm bắn từ xa nhờ camera gắn phía dưới nòng pháo. Trên sàn đáp JS Asuka còn được bố trí camera tốc độ cao và radar cỡ nhỏ để thu thập dữ liệu bổ sung.

ATLA khẳng định cuộc thử nghiệm đã cung cấp thêm kinh nghiệm quý giá về lắp đặt và vận hành pháo điện từ trên chiến hạm thông thường, điều đòi hỏi can thiệp sâu hơn vào cấu trúc so với khi gắn lên phương tiện thử nghiệm.

"Cần tìm đủ không gian ở cả trên và dưới boong tàu cho pháo điện từ cùng các thiết bị liên quan, cũng như thực hiện loạt chỉnh sửa cần thiết khác. Quá trình này có thể tốn nhiều chi phí và thời gian", bình luận viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

ATLA sẽ tiếp tục nghiên cứu để cải thiện công nghệ chủ chốt với lĩnh vực pháo điện từ, trong đó có hệ thống năng lượng, làm mát và chống hao mòn. Giới chức Nhật Bản tiết lộ nòng pháo hiện chịu được hơn 200 phát bắn với sơ tốc đầu nòng 8.280 km/h, vượt qua mục tiêu mà ATLA đặt ra hồi năm 2023.

Nguyên mẫu pháo điện từ trên tàu JS Asuka hồi tháng 4. Ảnh: JMSDF

Nhật Bản phát triển pháo điện từ giữa những năm 2010 và đã tổ chức thử nghiệm khai hỏa trên mặt đất. ATLA năm 2023 thông báo bắn thử thành công pháo điện từ gắn trên chiến hạm, song không công bố tên con tàu tham gia.

Pháo điện từ không sử dụng chất nổ mà tận dụng năng lượng của các ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc gấp nhiều lần âm thanh, nhanh hơn nhiều so với đạn pháo thông thường. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh của pháo điện từ được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này.

Tuy nhiên, pháo điện từ cũng đòi hỏi nguồn điện lớn và hệ thống làm mát cồng kềnh, khiến hệ thống có kích thước lớn. Viên đạn được đẩy ra với tốc độ rất cao, khiến nòng pháo điện từ thường bị hao mòn nhanh. Điều này có thể làm giảm tầm bắn và độ chính xác của pháo, cũng như tăng nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ngoài Nhật Bản, một số quốc gia cũng nghiên cứu pháo điện từ. Hải quân Mỹ từng phát triển loại vũ khí này từ năm 2005, song đình chỉ dự án vào năm 2022 sau nhiều lần thử nghiệm trên biển bị hoãn và không thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật.