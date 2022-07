Nhật Bản chấn chỉnh lại an ninh cho quan chức hàng đầu

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị thắt chặt an ninh đối với các Bộ trưởng nội các và các chính trị gia khác sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo gây rúng động dư luận.

Đoàn xe chở thi thể cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về đến nhà ông ở Tokyo ngày 9-7

Lỗ hổng trong bảo vệ an ninh

Chiều 8-7, ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng nhằm vào ông Abe Shinzo khi cựu Thủ tướng 67 tuổi đang diễn thuyết vận động tranh cử ở tỉnh Nara, Thủ tướng Kishida đã triệu tập cuộc họp với ông Ninoyu Satoshi - Chủ tịch Ủy ban An toàn công cộng quốc gia, ông Furukawa Yoshihisa - Bộ trưởng Tư pháp và các quan chức khác trong khoảng 20 phút. Tại cuộc họp, ông Kishida khẳng định không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực và khủng bố. Ông chỉ đạo cần thắt chặt an ninh cho các bộ trưởng nội các và những người khác trước cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10-7.

Ông Abe đã bị bắn từ phía sau khi đang có bài phát biểu ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Các bác sĩ cho biết, ông Abe bị thương ở tim cùng 2 vết thương ở cổ khiến ông mất máu nặng. Kể từ lúc nhập viện, ông Abe đã không còn dấu hiệu sự sống. Được biết, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ xem xét lại kế hoạch bảo vệ an ninh cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo hôm đó. Theo cơ quan này, cảnh sát tỉnh Nara đã lập một kế hoạch an ninh khi ông Abe hoạt động trong thành phố. Sự kiện này có sự theo dõi của nhân viên cảnh sát tỉnh cũng như cảnh sát Tokyo. Hiện chưa rõ có bao nhiêu sĩ quan tại hiện trường, nhưng các nguồn tin an ninh cho biết, hàng chục người đã được triển khai, bao gồm 1 sĩ quan biệt phái từ lực lượng cảnh sát Tokyo và các cảnh sát mặc thường phục của tỉnh. Lực lượng an ninh đã quan sát bảo vệ ông Abe từ mọi phía, nhưng những nỗ lực của họ đã không thể ngăn chặn việc cựu Thủ tướng bị bắn. Đoạn video do một người ở gần hiện trường quay được cho thấy, nghi phạm từ từ tiếp cận nhà cựu lãnh đạo từ phía sau. Nhưng các nhân viên cảnh sát đã không phát hiện để ngăn cản cho đến khi nghe thấy tiếng súng.

Trong sự việc này, một chuyên gia an ninh nói rằng, an ninh cá nhân cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là không đủ. Ông Ito Koichi - cựu thành viên đặc nhiệm của cảnh sát Tokyo, vốn rất thành thạo trong lĩnh vực đảm bảo an ninh cho những nhân vật cấp cao, đã đưa ra bình luận này sau khi phân tích cảnh quay cho thấy kẻ tấn công đi lang thang với một chiếc túi và thẳng đến chỗ ông Abe. Cựu cảnh sát Ito cho rằng, khi quan sát thấy hành vi đáng ngờ đó, lực lượng an ninh phải buộc người đó tránh xa ngay cả trước khi hỏi han và kiểm tra đồ đạc. Ông cũng chỉ ra rằng, các nhân viên cảnh sát đã không phối hợp hiệu quả với nhau để đưa ra các phản ứng phù hợp.

Đang xác định năng lực hành vi của nghi phạm

Tại cuộc họp báo vào tối 8-7, cảnh sát tỉnh Nara cho biết, họ đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm 90 thành viên và sẽ điều tra vụ án như một vụ giết người. Nghi phạm 41 tuổi Yamagami Tetsuya, một cựu nhân viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sống ở thành phố Nara đã bị bắt tại hiện trường. Nghi phạm thừa nhận đã bắn ông Abe và giải thích rằng anh ta có thù oán với một tổ chức nào đó mà anh ta tin rằng cựu Thủ tướng có liên quan. Yamagami khai, mẹ anh ta tham gia sâu vào tổ chức và đã quyên góp rất nhiều tiền, điều này đã khiến gia đình rơi vào khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Cũng theo lời khai của đối tượng, anh ta đã biết về chuyến thăm của ông Abe đến thành phố Nara qua internet nên tìm đến địa điểm này bằng tàu hỏa. Khẩu súng tự chế mà Yamagami Tetsuya sử dụng để bắn ông Abe dài khoảng 40cm. Qua khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng chức năng đã thu giữ một số khẩu súng bằng kim loại và gỗ thủ công, cũng giống khẩu được sử dụng trong vụ tấn công. Cảnh sát dẫn lời Yamagami nói rằng, anh ta đã phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong 3 năm cho đến năm 2005 và hiện đang thất nghiệp. Nghi phạm cũng cung cấp những lời khai vô nghĩa khác, vì vậy nhà chức trách đang làm rõ nghi phạm có đủ năng lực hành vi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không.

Trong diễn biến mới, đoàn xe chở thi thể cựu Thủ tướng Shinzo Abe từ bệnh viện ở thành phố Nara đã về tới Tokyo vào ngày 9-7. Phu nhân Akie Abe đã đi cùng đoàn đón thi thể chồng mình, trong khi Thủ tướng các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do đã đợi sẵn tại tư gia của ông Abe. Đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1930 một lãnh đạo của Nhật Bản qua đời do bị ám sát. Sự ra đi của ông Abe Shinzo được đông đảo các lãnh đạo thế giới tiếc thương bởi ông là một chính khách lớn, một thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản và là người đóng góp nhiều cho quan hệ của Nhật Bản với các nước khác.

