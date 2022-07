Khẩn trương điều tra vụ ám sát ông Abe Shinzo

Để lại khoảng trống chính trị lớn Với tư cách là nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Nhật Bản, cố Thủ tướng Abe Shinzo đã để lại cái bóng to lớn trên chính trường Nhật Bản. Trong 2 nhiệm kỳ cuối trước khi từ chức - kéo dài 7 năm 8 tháng, ông Abe đã ủng hộ các sáng kiến cải cách kinh tế và an ninh quốc gia đầy tham vọng, có tác động lâu dài đối với xã hội. Theo báo Asahi, Thủ tướng Kishida Fumio thường tham khảo ý kiến của người tiền nhiệm trước khi đưa ra các quyết định chính sách lớn. Lúc sinh thời, cố Thủ tướng Abe cũng góp phần dẫn dắt Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc gia. Ông Abe còn có quan điểm mạnh mẽ về gói biện pháp kinh tế "Abenomics" được khen ngợi, bao gồm chính sách nới lỏng tiền tệ và chi tiêu mạnh tay của chính phủ. Một số cộng sự của ông Kishida lo ngại việc vội vã lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của ông Abe để lại sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng hiện tại. Các thành viên LDP đang nắm giữ các chức vụ quan trọng trong cả nội các của ông Kishida và liên minh cầm quyền. Họ bao gồm Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno, Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi (cũng là em trai của ông Abe), Bộ trưởng Kinh tế Koichi Haguida và ông Tatsuo Fukuda, chủ tịch Hội đồng chung, cơ quan ra quyết định của LDP. Một thành viên trong ban lãnh đạo LDP cho biết: "Ông Abe là chính trị gia nổi tiếng nhất của Nhật Bản, không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài". Di sản của ông Abe cũng được nhắc đến trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Kishida và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9-7. Trong cuộc điện đàm, ông Biden gửi lời chia buồn về việc cố Thủ tướng Abe bị sát hại, đồng thời khẳng định ông và nhân dân Mỹ sát cánh với quốc gia đồng minh châu Á vào thời điểm khó khăn này. Khi còn đương nhiệm, ông Abe từng được vinh danh là một trong 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí Time bình chọn vào năm 2014 và 2018. Xuân Mai