Nhật Bản: Bị phân biệt đối xử, yakuza "nóng mắt" dọa kiện hàng loạt công ty

Một băng đảng yakuza Nhật Bản xuất hiện với ông trùm (người mặc áo trắng) (ảnh: SCMP)

SCMP hôm 16/3 đưa tin, 6 công ty điều hành đường bộ ở Nhật có thể bị giới yakuza đưa ra tòa. Lý do là nhiều thành viên băng đảng bị hủy thẻ ETC.

ETC là hệ thống thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Nếu được cấp thẻ và lắp đặt thiết bị ETC, ô tô đi qua trạm thu phí sẽ không cần dừng lại. Đường truyền không dây giữa thiết bị ETC và trạm thu phí sẽ tự động tính toán và xử lý thanh toán cho tài xế.

Để sử dụng dịch vụ ETC, tài xế cần được cấp thẻ và thiết bị ETC. Thiết bị này được lắp đặt ở các cửa hàng chuyên dụng.

ETC là giải pháp hữu ích nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông. Nhật Bản có kế hoạch thiết kế các trạm thu phí chỉ dùng ETC trên toàn quốc vào năm 2030.

Năm ngoái, 9 người đã bị bắt giữ ở Nhật Bản vì dùng danh tính giả để mua thẻ ETC, tờ Asahi (báo Nhật) đưa tin. Trong đó, cảnh sát xác định được một người là thành viên cao cấp của Yamaguchi-gumi – băng yakuza lớn nhất Nhật Bản.

“Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi khi lái xe trên đường cao tốc. Tôi không làm gì sai”, nghi phạm nói.

"Nếu họ ngăn cản chúng tôi dùng ETC chỉ vì chúng tôi là xã hội đen, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng", nghi phạm nói thêm.

Luật sư của nghi phạm cho rằng, việc thân chủ bị cấm dùng ETC là điều vô lý bởi đường cao tốc được xây bằng tiền thuế của người dân và ai cũng có quyền sử dụng.

9 nghi phạm trên không bị truy tố. Luật pháp Nhật Bản không cấm các thành viên yakuza đăng ký sử dụng dịch vụ ETC. Tuy nhiên, các công ty điều hành đường bộ có thể hủy thẻ ETC nếu phát hiện người dùng là thành viên hoặc có liên quan tới băng Yakuza. Đây là điều khoản dịch vụ khi đăng ký dùng thẻ.

Từ tháng 11 năm ngoái, hàng loạt thẻ ETC của những người bị xác định là yakuza đã bị hủy.

Ngày 16/2, một số công ty thông báo, điều khoản dịch vụ ETC sẽ được sửa đổi theo hướng siết chặt hơn. Theo đó, thành viên của các băng yakuza và những người liên quan bị cấm đăng ký sử dụng ETC. Danh tính của những người đăng ký và đã được cấp thẻ cũng sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn. Điều này khiến giới xã hội đen Nhật Bản bất mãn.

Từ năm 2011, Nhật Bản đã áp dụng nhiều quy định nhằm đối phó với giới yakuza. Theo đó, các thành viên băng đảng yakuza bị cấm mở tài khoản ngân hàng, cấm mua bất động sản và vào sân golf.

Những doanh nghiệp cố ý giao dịch với băng đảng yazkuza có thể bị “bêu tên” nếu không cắt đứt quan hệ. Nếu giao dịch nhiều lần, công ty có thể bị phạt tới 500.000 yên (hơn 87 triệu VNĐ). Thậm chí, người lãnh đạo công ty có thể bị phạt tù.

Năm 2020, Nhật Bản ước tính có khoảng 25.900 người đang làm việc cho các băng yakuza, giảm 70% so với năm 2010.

