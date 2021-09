Nhiều nhân viên ép phụ nữ đổi tình dục lấy việc làm, Tổng giám đốc WHO nói gì?

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều nghi phạm còn không sử dụng bao cao su trong lúc "quan hệ", dẫn đến việc 29 phụ nữ có thai. Một số trong đó còn bị những kẻ lạm dụng tình dục ép phải phá thai. Tổng giám đốc WHO chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, người cam kết không khoan nhượng với lạm dụng tình dục, nói rằng, cuộc điều tra làm lộ rõ "vấn đề nhức nhối" và gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân.

"Những gì xảy ra với các bạn không nên xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Không có lí do gì để bào chữa cho việc đó. Ưu tiên hàng đầu của tôi là khiến những kẻ gây ra việc này phải chịu trách nhiệm thay vì được luật sư bào chữa", Tổng giám đốc WHO nói và hứa sẽ có các hành động cụ thể.

Theo Daily Mail, các vụ lạm dụng tình dục phụ nữ xảy ra trong quá trình các nhân viên cứu trợ tới giúp giải quyết khủng hoảng dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Congo.

Cuộc điều tra được thúc đẩy từ một cuộc điều tra nhỏ khác của các hãng tin Reuters và New Humanitarian trong năm 2020. Theo đó, 50 phụ nữ Congo cáo buộc nhân viên của WHO và các tổ chức từ thiện khác đòi họ phải đổi tình dục lấy việc làm trong giai đoạn 2018-2020.

Trong báo cáo về cuộc điều tra quy mô lớn, một ủy ban độc lập phát hiện 21 trong tổng số 83 người bị cáo buộc lạm dụng tình dục là nhân viên của WHO. Các hoạt động lạm dụng tình dục bao gồm 9 vụ cáo buộc cưỡng hiếp.

"Qua điều tra, ủy ban xác định, các nạn nhân đã nhận được những lời hứa có việc làm, đổi lại họ phải quan hệ tình dục với một số nhân viên cứu trợ", Malick Coulibaly, một thành viên của ủy ban điều tra độc lập, nói trong họp báo.

Nhiều nghi phạm còn không sử dụng bao cao su trong lúc "quan hệ", dẫn đến việc 29 phụ nữ có thai. Một số trong đó còn bị những kẻ lạm dụng tình dục ép phải phá thai.

Ủy ban độc lập đã công bố kết quả điều tra sau khi một cuộc điều tra của hãng AP (Mỹ) cho thấy, quản lý cấp cao của WHO đã nhận được khiếu nại về việc lạm dụng tình dục vào năm 2019 nhưng không có động thái xử lý. Thậm chí, một trong số những nhân viên bị cáo buộc lạm dụng tình dục còn được thăng chức.

Matshidiso Moeti, giám đốc WHO khu vực châu Phi, tỏ ra kinh ngạc, bàng hoàng và đau lòng trước kết quả cuộc điều tra.

Các nghi phạm đã bị WHO cấm làm việc cho tổ chức này trong tương lai. Một số khác bị WHO chấm dứt hợp đồng, theo các quan chức WHO.

Báo cáo điều tra cho thấy đây là các hành vi sai trái về tình dục quy mô lớn nhất liên quan tới một tổ chức của Liên Hợp Quốc kéo dài nhiều năm.

Trong báo cáo, các nhà điều tra đề cập đến việc Jolianne (tên nạn nhân được thay đổi) - được cho là nạn nhân trẻ nhất (14 tuổi) trong số những người cáo buộc - kể lại rằng, một tài xế WHO đã dừng xe đề nghị chở thiếu nữ này về nhà hồi tháng 4/2019. Nhưng kẻ này lại đưa Jolianne tới khách sạn và cưỡng hiếp thiếu nữ dẫn đến có thai.

Shekinah, một nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở Congo. Ảnh: AP

Anifa, một phụ nữ ở Congo từng bị đề nghị đổi tình lấy công việc. Ảnh: AP

Shekinah, một phụ nữ trẻ người Congo, nói rằng, cô đã phải cắn răng chấp nhận đòi hỏi tình dục của Boubacar Diallo, một bác sĩ của WHO, để đổi lấy một công việc nuôi sống gia đình. Shekinah hy vọng WHO sẽ có biện pháp trừng phạt đích đáng với Boubacar.

"Tôi muốn anh ta và những kẻ có hành động tương tự phải bị trừng phạt nghiêm khắc để trở thành bài học cho những người khác. Anh ta phải bị loại khỏi WHO", Shekinah nói.

Một số phụ nữ khác cho rằng, việc kỷ luật các nhân viên WHO có hành vi sai trái chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài nhằm chấm dứt nạn lạm dụng tình dục với phụ nữ.

"Tôi đã chờ hơn một tháng để chứng kiến WHO trừng phạt các bác sĩ này. Chúng tôi muốn công lý phải được thực hiện", Anifa, một phụ nữ khác bị bác sĩ Boubacar đề nghị đổi tình dục lấy việc làm, nói.

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-nhan-vien-ep-phu-nu-doi-tinh-duc-lay-viec-lam-tong-giam-doc-who-noi-gi-5...Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-nhan-vien-ep-phu-nu-doi-tinh-duc-lay-viec-lam-tong-giam-doc-who-noi-gi-50202129911585819.htm