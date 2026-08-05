Nhân chứng vụ 5 người bị sát hại ở Thái Lan bị nghi "tiếp tay cho kẻ thủ ác"

Tóm tắt nhanh: · Một người thợ sửa xe máy đã cung cấp manh mối quan trọng cho cảnh sát điều tra vụ án chị em người Nga mất tích ở Thái Lan. · Nhân chứng nói anh chịu áp lực nặng nề vì bị nghi tiếp tay cho nghi phạm, đến mức suýt tự sát. · Nghi phạm đã sống nhờ ở nhà nhân chứng một thời gian.

Một người thợ sửa xe máy, nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra 2 vụ án chấn động Thái Lan liên quan đến 5 nạn nhân, cho biết anh suýt tự kết liễu đời mình.

Lý do là vì anh cảm thấy không chịu nổi áp lực nặng nề cùng sự nghi kỵ từ công chúng rằng anh đã tiếp tay cho kẻ thủ ác.

Người thợ máy này, có biệt danh là Neng, 43 tuổi, đã công khai lên tiếng lần đầu tiên vào tối muộn ngày 4/8.

Anh xác nhận mình chính là người đã nói trong đoạn ghi âm cung cấp thông tin cho cảnh sát về chiếc xe máy có liên quan đến hai chị em người Nga bị mất tích.

Cảnh sát đến hiện trường vụ án hai chị em người Nga bị sát hại. Ảnh: Amporn Saengkaew/ Bangkok Post.

Người thợ máy nhận ra chiếc xe của hai nạn nhân như thế nào?

Neng kể, vào ngày 26/7/2026, anh đã nhìn thấy Thong - một nghi phạm - đang tháo dỡ một chiếc xe máy gần nghĩa trang cũ ở Huai Yai (tỉnh Chonburi, Thái Lan).

Sau đó, cộng đồng người Nga đăng thông báo tìm kiếm hai chị em mất tích cùng chiếc xe máy của họ. Là thợ sửa xe, Neng lập tức nhận ra chiếc xe và đã liên hệ với cảnh sát Huai Yai.

Neng cho biết, Thong từng làm thuê cho anh, còn Pong - nghi phạm chính - thì tá túc tại nhà anh gần 2 tháng sau khi hắn ra tù vào tháng 6.

Theo lời của Neng, Pong cư xử bình thường và còn giúp làm việc nhà, nhưng sau đó Neng mới biết Pong thường xuyên mang theo súng ngắn.

Đó cũng chính là khẩu súng được cho là đã được dùng để sát hại hai chị em người Nga và một gia đình người Thái gồm 3 người.

Neng cũng kể, Pong và Thong đã lấy trộm chiếc xe máy Honda màu đỏ của anh. Chiếc xe này được cho là đã bị sử dụng trong quá trình gây án và khi các nghi phạm bỏ trốn.

Áp lực từ dư luận khiến nhân chứng suýt tự sát

Neng chia sẻ rằng, anh bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần, đến mức cảm thấy không chịu đựng nổi. Anh thấy việc mình cho Pong tá túc chẳng khác nào "nuôi một con rắn độc", và anh đã mất ăn mất ngủ vì vụ án và những lời đồn đại trong cộng đồng.

"Tôi suýt nữa đã chĩa súng vào thái dương để kết liễu đời mình" - Neng nói, đồng thời cho biết rằng một cuộc điện thoại và việc cảnh sát đến nhà đã ngăn anh bóp cò.

Một nghi phạm khi bị bắt. Ảnh: The Nation.

Neng phủ nhận có liên quan đến các vụ án và bày tỏ mong muốn được minh oan rõ ràng. Anh cũng nói, mình đã chủ động cung cấp thông tin và hợp tác với cảnh sát ngay từ đầu.

Hiện cơ quan chức năng chưa cáo buộc Neng có liên quan đến các vụ án, và quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.