Người ủng hộ Trump kéo đến nhà, đòi nhốt cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 08:15 AM (GMT+7)

Những người ủng hộ ông Donald Trump tuần hành qua các ngôi nhà của Thống đốc Cuomo và cựu Ngoại trưởng Hillary Clintons ở New York.

Người ủng hộ Trump kéo đến nhà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào buổi tối.

Theo hãng tin Fox News, người ủng hộ ông Trump mang theo những tấm biển ghi dòng chữ "Cuomo thật tệ", "Vạch trần tham nhũng" và "Người chết không bỏ phiếu!".

Hoạt động biểu tình được những người ủng hộ Tổng thống Trump đã cũng nhau kéo đến tư gia của Thống đốc New York Andrew Cuomo và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Bà Dawn Greenberg, một người hàng xóm của gia đình bà Hillary Clinton, người đã thành lập nhóm “Chappaqua Friends of Hillary” vào năm 2015 khi bà Clinton tranh cử vào Phòng Bầu dục chống lại Trump, nói rằng rắc rối này “cực kỳ đáng kinh ngạc”.

“Tôi buồn cho nhà vợ chồng bà Clintons. Tôi cảm thấy như họ không thể thắng. Tôi cảm thấy như họ đang bị nhắm mục tiêu. Tất nhiên, cơ quan mật vụ sẽ giữ an toàn cho họ " – bà Dawn Greenberg Greenberg nói. “Tôi không biết chúng ta sẽ đi đến đâu với những chuyện đang xảy ra này? Ngày càng trở nên rắc rối hơn.".

Trong khi đó, con gái cả của ông bà Clinton - cô Chelsea Clinton đã lên mạng Twitter lúc 5:03 chiều ngày 16/11 (theo giờ Hoa Kỳ) để thông báo về việc người ủng hộ Trump đã kéo đến nhà bố mẹ đẻ của cô.

“Có những người ủng hộ Trump đang đứng bên ngoài nhà của cha mẹ tôi, họ hét lên qua loa “Lock Her Up” (nhốt bà ta lại-PV) và tôi chỉ tiếp tục nghĩ, hy vọng họ sẽ đeo khẩu trang và hiện giờ đã qua năm 2016 rồi” - Chelsea Clinton thông báo.

Người biểu tình cũng kéo đến nhà của ông Andrwe Cuomo, Thống đốc New York, người gần đây đã tranh cãi với Trump về một loại vaccine COVID-19 khả thi, khi các công ty, bao gồm Pfizer và Moderna, đã đạt được những bước tiến trong việc phát triển các ứng cử viên vaccine hiệu quả.

Thống đốc Cuomo đã nói rằng ông sẽ yêu cầu các quan chức tiểu bang nghiên cứu bất kỳ loại vaccine nào được chính phủ liên bang phê duyệt trước khi phân phối cho người dân, điều này khiến Trump nói rằng ông sẽ không gửi vaccine đến New York trừ khi tiểu bang bật đèn xanh cho vaccine này.

Người ủng hộ Trump kéo đến nhà Thống đốc New York Andrew Cuomo.

Điều này khiến Thống đốc Cuomo đe dọa sẽ kiện chính quyền nếu Nhà Trắng phân biệt đối xử với bang của ông. Tổng thống cho biết ông sẽ chỉ gửi vaccine đến New York nếu Cuomo sẵn sàng chấp nhận.

Dù những người biểu tình ủng hộ Trump được nhìn thấy đang chơi nhạc, bấm còi và hò hét qua loa phóng thanh, cảnh sát ở New Castle, bang New York, nơi ông Cuomo có tư gia, cho biết những người tuần hành vẫn giữ bình tĩnh và đến đầu giờ tối họ đã rời khỏi khu phố nơi có nhà riêng của vị thống đốc.

Trong những ngày gần đây, Trump dường như đang tiến gần hơn đến việc thừa nhận thực tế về thất bại trong cuộc bầu cử của mình. Trong các bình luận tại Vườn Hồng vào thứ Sáu về một loại vaccine chống COVID-19, Trump nói rằng chính quyền của ông sẽ "không đóng cửa" để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và úp mở thêm rằng "bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, ai biết chính quyền của ở Nhà Trắng sẽ là ai? Tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời.".

Trump hôm Chủ nhật đã tiếp tục các cuộc tấn công vô căn cứ của mình vào một công ty công nghệ bầu cử, Dominion Voting Systems, mà không có bằng chứng về bất kỳ bất thường nghiêm trọng nào.

Công ty Dominion đã cho biết họ "phủ nhận các tuyên bố về bất kỳ chuyển đổi phiếu bầu hoặc các vấn đề phần mềm bị cáo buộc với hệ thống bỏ phiếu mà họ cung cấp".

Cơ quan An ninh mạng & Cơ sở hạ tầng, một cơ quan liên bang giám sát an ninh bầu cử Hoa Kỳ, trong một tuyên bố tuần trước cho biết cuộc bầu cử là cuộc Tổng tuyển cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

"Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất hay thay đổi phiếu bầu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào", cơ quan này cho biết.

