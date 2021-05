Người Na Uy hoảng sợ vì tàu ngầm hạt nhân Mỹ xuất hiện ở cảng dân sự

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 09:50 AM (GMT+7)

Người Na Uy chỉ trích Mỹ chuyển tàu ngầm hạt nhân đến các bến cảng dân sự.

Tàu ngầm của Hải quân Mỹ - ảnh tư liệu minh họa We Are The Mighty.

Các phương tiện truyền thông Na Uy đưa tin, sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ Na Uy khiến các cư dân phản đối việc bố trí các loại vũ khí này ở Na Uy, hoảng sợ.

Theo ấn bản địa phương VG ở Na Uy được báo chí Nga trích dẫn, các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ đã tiếp cận không bị cản trở đến thành phố Tromso của Na Uy.

Theo báo cáo của VG, một trong những tàu ngầm của Mỹ đã neo đậu tại cảng dân sự Gretsund.

Người ta lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử (Na Uy), một hoạt động hàng hải liên quan đến tàu ngầm hạt nhân như vậy được thực hiện trên vùng nước của một cảng biển dành cho tàu dân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen bày tỏ lấy làm tiếc rằng người dân của nước ông đã đã phản ứng mạnh với các sáng kiến ​​của Liên minh (NATO).

Một cư dân lớn tuổi của thành phố Tromso, bà Bente Brox, đã tham dự cuộc họp công khai do Bộ Quốc phòng Na Uy tổ chức, cùng với cháu trai của bà (nhà hoạt động 13 tuổi Isak Brox Krane của phong trào Thanh niên Xanh).

Tại sự kiện, bà Bente Brox tuyên bố rằng cá nhân bà có suy nghĩ cực kỳ tiêu cực về việc triển khai các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ gần thành phố Tromso và bà phản đối vũ khí hạt nhân.

Bất kỳ sự cố nào với thiết bị hải quân này đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bất chấp sự đảm bảo của quân đội rằng rủi ro là tối thiểu, bà Bente Brox nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, người cháu Isak Brox Krane cũng đồng tình với ý kiến của bà mình và nói thêm rằng việc Liên minh (NATO) đối đầu với Nga không phải là ý kiến ​​hợp lý nhất.

