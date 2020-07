Cận cảnh khẩu súng khác lạ trang bị cho thủy thủ tàu ngầm Mỹ

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Thủy thủ Mỹ được nhìn thấy mang theo người một loại súng lạ, không giống với bất cứ một loại vũ khí cầm tay bình thường nào khác từ trước đến nay.

Khẩu súng lạ thủy thủ tàu ngầm Mỹ mang theo người.

Theo Sputnik, Hải quân Mỹ hôm 27/7 đăng ảnh tàu ngầm hạt nhân USS Minnesota. Bức ảnh cho thấy nhiều thủy thủ trên tháp chỉ huy, một trong số đó được trang bị một loại vũ khí lạ.

Nguồn tin trên trang mạng The Drive cho biết, đây là một loại súng laser có khả năng cảnh cáo từ xa, cũng như vô hiệu hóa các mối đe dọa tiếp cận tàu ngầm.

Loại vũ khí này tên là Glare LA-9P, do công ty BE Meyers & Co sản xuất, tầm hoạt động lên tới 4km. Súng bắn tia laser dùng để phát tín hiệu cảnh cáo, vô hiệu hóa hệ thống camera quang học trang bị trên máy bay không người lái.

Hiệu ứng gây mù có tác dụng trong khoảng 500 m, khiến kẻ tấn công bị choáng và mất phương hướng.

"Thiết bị này có thể liên tục điều chỉnh mức năng lượng của chùm laser, cho phép binh sĩ tự thiết lập khoảng cách an toàn. Đó là điều rất quan trọng khi luật pháp quốc tế cấm sử dụng những khí tài được thiết kế để gây mù lòa vĩnh viễn", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nói.

Cảnh tượng khi bị tia laser từ khẩu súng chiếu thẳng trước mặt.

Súng bắn tia laser là một trong những loại vũ khí không gây chết người được Hải quân Mỹ trang bị nhằm đối phó với các mối đe dọa bất ngờ.

Trong tương lai gần, các tàu chiến Mỹ cũng sẽ có pháo laser cỡ lớn với cường độ mạnh hơn vũ khí cầm tay. Hồi đầu tháng này, hải quân Mỹ thông báo sẽ trang bị pháo laser ODIN cho 8 tàu chiến vào năm 2023.

USS Dewey hiện là tàu chiến duy nhất của hải quân Mỹ được trang bị pháo laser ODIN. Hải quân Mỹ kỳ vọng chùm tia laser cường độ cao có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình.

