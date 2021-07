Nghiên cứu mới: Covid-19 xuất hiện ở châu Âu trước khi phát hiện ở Vũ Hán?

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 04:00 AM (GMT+7)

Theo nghiên cứu mới, có dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Ý từ tháng 10/2019 - 2 tháng trước thời điểm phát hiện các ca Covid-19 đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Điều này càng khiến cuộc tranh cãi về nguồn gốc thực sự của đại dịch Covid-19 thêm gay gắt.

Một nghiên cứu mới cho thấy có dấu hiệu của Covid-19 ở châu Âu trước khi thế giới biết tới các ca nhiễm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Gene Proof

Theo Financial Times, hàng chục mẫu máu của bệnh nhân ở Ý được xét nghiệm lại cho thấy dấu hiệu của sự lây lan Covid-19 ở Ý trước khi thế giới biết tới dịch bệnh này.

Kết quả xét nghiệm máu của một bệnh nhân ung thư tại Ý, được lấy mẫu từ tháng 10/2019, cho thấy người này có kháng thể đối với Covid-19.

Các chuyên gia cho rằng, phát hiện này của họ là "dấu hiệu" cho thấy virus SARS-CoV-2 đã có trước thời điểm thế giới biết tới nó tại Vũ Hán. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dấu hiệu và cần có bằng chứng để xác thực nó.

Hiện tại, chỉ một lượng nhỏ kháng thể được phát hiện nên rất khó để kết luận chính xác rằng bệnh nhân ung thư người Ý bị nhiễm Covid-19 thời điểm đó.

Ban đầu, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu quốc gia Tumori ở thành phố Milan (Ý) sàng lọc mẫu máu của 959 bệnh nhân để kiểm tra xem họ có bị ung thư phổi hay không.

Họ đã xét nghiệm lại các mẫu máu này vào năm 2020 để tìm dấu vết của virus và phát hiện 111 mẫu máu có kháng thể Covid-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau đó yêu cầu Viện nghiên cứu quốc gia Tumori phân tích lại các mẫu máu, theo Financial Times. Viện Tumori đã gửi 29 mẫu ngẫu nhiên trong tổng số 959 mẫu máu tới phòng thí nghiệm VisMederi (Ý) - cơ sở có liên kết với WHO - và Đại học Erasmus (Hà Lan). Một số trong 29 mẫu máu có virus nhưng viện Tumori không chỉ ra đó là những mẫu nào.

Các nhà khoa học sau đó so sánh kết quả với một số mẫu đối chứng được lấy từ năm 2019.

Nhóm nhà khoa học ở phòng thí nghiệm VisMederi và Đại học Erasmus đều phát hiện 3 mẫu dương tính với IgM - loại kháng thể được sinh ra vài ngày sau khi nhiễm virus.

Các mẫu này đều được lấy từ bệnh nhân ung thư ở Ý từ tháng 10 - 11/2019 và tháng 2/2020. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại Đại học Erasmus nói rằng, không có mẫu nào có đủ 3 loại kháng thể cần thiết để xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Phòng thí nghiệm VisMederi phát hiện 9 mẫu khác có chứa kháng thể kháng Covid-19 nhưng các nhà khoa học tại Đại học Erasmus cho biết, mức độ kháng thể ở các mẫu này thấp hơn nhiều so với yêu cầu.

Các nhà khoa học tại viện Tumor thừa nhận, phát hiện mới này có thể là dương tính giả. Một số chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu mới, nhận định, có thể một số chủng virus Corona khác, không phải SARS-CoV-2, đã xuất hiện từ tháng 10/2019 và kích hoạt phản ứng miễn dịch của các bệnh nhân ở Ý.

Theo Financial Times, Covid-19 vẫn được cho là xuất hiện chính thức tại châu Âu từ tháng 2/2020. Một cuộc tranh luận về nguồn gốc Covid-19 diễn ra gay gắt khi Trung Quốc ủng hộ giả thuyết virus này lây từ loài dơi sang người. Nhưng một số quốc gia lại tin vào giả thuyết "virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm".

