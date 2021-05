Nghịch lý vắc-xin Covid-19

Thứ Sáu, ngày 14/05/2021 10:15 AM (GMT+7)

Một số quốc gia giàu có từng được khen ngợi kiểm soát hiệu quả đại dịch đang tụt hậu về tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Ở Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand, tỉ lệ tiêm chủng đang giảm dần, trái ngược với Mỹ, nơi gần 1/2 tổng dân số đã tiêm ít nhất một liều. Tỉ lệ này ở Anh và Israel thậm chí còn cao hơn. Theo số liệu quốc gia và trang khoa học Our World in Data, tỉ lệ tiêm phòng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand còn thấp hơn nhiều so với những nước đang phát triển như Brazil và Ấn Độ. Theo hãng tin AP, những nơi từng đạt được thành công nổi bật trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 như Úc, Thái Lan và vùng lãnh thổ Đài Loan lại có hoạt động tiêm phòng tương đối kém.

Người dân xếp hàng bên ngoài trạm tiêm chủng di động ở thị trấn Bolton - Anh hôm 13-5 Ảnh: REUTERS

Khẳng định tầm quan trọng của triển khai vắc-xin nhanh chóng, ông Umang Vohra, Giám đốc điều hành công ty dược phẩm Ấn Độ Cipla, cho rằng thế giới đang thiếu hụt vắc-xin Covid-19 rất nhiều và việc dỡ bỏ bảo hộ bản quyền không giải quyết được vấn đề tức thời. Theo ông Vohra, các nước cần hợp tác để điều phối vắc-xin từ những nơi dư thừa đến khu vực thiếu hụt.

Theo ước tính của chuyên gia y tế Trường ĐH Duke, khoảng 92 quốc gia nghèo nhất thế giới sẽ không thể đạt tỉ lệ tiêm chủng 60% dân số cho đến năm 2023 hoặc xa hơn nếu việc phân phối vắc-xin trì trệ như hiện nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11-5 cho biết gần một nửa các nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên hệ với ông, đề nghị Mỹ giúp đỡ mua vắc-xin. Cộng đồng quốc tế đến nay vẫn yêu cầu Mỹ chia sẻ số vắc-xin khổng lồ mà Mỹ đang dư thừa cho các nước thiếu hụt. Tuy ông Biden nhấn mạnh ưu tiên tiêm chủng cho người Mỹ nhưng vẫn để ngỏ cơ hội hợp tác với các quốc gia khác.

Tại Mỹ, theo tờ The Guardian, tỉ lệ tiêm chủng đang chậm lại. Kể từ hôm 8-5, lượng vắc-xin được tiêm ở Mỹ còn 2 triệu liều/ngày, giảm 20% so với tuần trước đó. Nhằm thu hút người dân, chính quyền nhiều bang đưa ra các giải thưởng hấp dẫn cho người đã tiêm phòng như xổ số tại bang Ohio, thức uống miễn phí tại quán bar ở các bang New Jersey và Connecticut. Tại bang Maryland, các công chức còn được nhận 100 USD sau tiêm chủng.

