Ngắm bể bơi vô cực 360 độ cao nhất thế giới ở Dubai

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 20:15 PM (GMT+7)

Đến với bể bơi vô cực 360 độ cao nhất thế giới ở Dubai, mọi người vừa có thể ngâm mình ở độ cao 200 mét vừa được thưởng ngoạn cảnh tuyệt đẹp ở đường chân trời Dubai.

Aura Skypool, bể bơi vô cực 360 độ đầu tiên và cao nhất thế giới. Ảnh: Aura Sky Pool

Hãng CNN hôm 22/11 đưa tin, Aura Skypool, bể bơi vô cực 360 độ đầu tiên và cao nhất thế giới đã mở cửa hoạt động.

Tọa lạc ở tầng 50 của Palm Tower - tòa nhà chọc trời ở Dubai, bể bơi Aura Skypool bao gồm khu vực rộng 750 mét vuông. Ở độ cao 200 mét, hồ bơi vô cực 360 độ cao nhất thế giới có tầm nhìn tuyệt đẹp về phía đường chân trời của Dubai và vịnh Ả rập.

Du khách hoặc người tới bơi có thể thoải mái đặt phòng chờ ngoặc chỗ ngồi riêng để tận hưởng tầm nhìn bao quát.

Tầm nhìn tuyệt đẹp từ bể bơi Aura Skypool. Ảnh: Aura Sky Pool

Được mô tả là "hòn đảo trên trời", không gian ở Aura Skypool còn có một khu vực gồm toàn giường tắm nắng VIP, cũng như quầy bar phục vụ cocktail và cá món Tây Ban Nha.

"Aura thực sự khác biệt với các bể bơi khác ở UAE và thế giới", Antonio Gonzalez, giám đốc điều hành của Sunset Hospitality - công ty chủ quản của Aura Skypool, cho biết hồi tháng trước.

"Với góc nhìn 360 độ về một số điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất thế giới như tháp chọc trời Burj Khalifa hay đảo nhân tạo Palm Jumeirah, Aura Skypool là một điểm đáng để lui tới nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Dubai", ông Gonzalez nói thêm.

Từ bể bơi có thể nhìn ra nhiều công trình nổi tiếng thế giới ở Dubai. Ảnh: Aura Sky Pool

Aura Skypool được mở chỉ vài tháng sau khi đài quan sát The View at The Palm (Tạm dịch: Tầm nhìn từ tháp Palm) đi vào hoạt động. Đài quan sát này nằm tại tầng 52 của Pam Tower, ở độ cao 240 mét.

Bể bơi vô cực trong nhà cao nhất thế giới cũng nằm ở Dubai. Bể bơi vô cực này cao 293 mét, nằm ở tầng 77 của khu nghỉ dưỡng Address Beach. Bể bơi của Address Beach được Sách kỷ lục Guinness công nhận là bể bơi vô cực trong nhà cao nhất thế giới hồi tháng 3 năm nay.

Không giống với Aura Skypool, bể bơi của Address Beach chỉ phục vụ cho khách tới khu nghỉ dưỡng, từ 21 tuổi trở lên.

