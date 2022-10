Nga, OPEC+ đồng loạt rắn với phương Tây về năng lượng

Châu Âu chi hơn 97 tỉ USD nhập nhiên liệu hóa thạch của Nga Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA), các nước thuộc EU đã chi tới hơn 97,5 tỉ USD cho việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong chín tháng qua, hãng tin Politico cho hay. Thống kê từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho thấy kết quả tương tự. Cụ thể, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 9, EU đã chi khoảng 96 tỉ USD để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, dù lượng nhiên liệu EU nhập khẩu từ Nga trong tháng 9 giảm 50% so với tháng 3 và giảm 14% so với tháng 8. Trên thực tế, giới chuyên gia nhận định quá trình chuyển đổi năng lượng ở châu Âu chỉ mới bắt đầu. Tiêu thụ năng lượng sơ cấp vẫn ở mức ổn định so với năm 1990, trong khi tỉ lệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch giảm từ 83% xuống 71%. Do đó, EU phần lớn vẫn phải lệ thuộc nhiên liệu hóa thạch trong khi năng lực nội khối khiêm tốn - chỉ đáp ứng 3% nhu cầu dầu mỏ, 12,6% nhu cầu khí đốt và 42% nhu cầu than đá. Những bước tiến chậm chạp trong lĩnh vực phi carbon hóa và sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào bên ngoài chỉ làm tăng thêm vai trò quan trọng của nguồn cung năng lượng nước ngoài với EU.