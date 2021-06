Nga ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong ngày vì Covid-19

Ngày 26-6, bang New South Wales - Úc ghi nhận 29 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng này, các nhà chức trách báo hiệu có thể áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế. Úc đã thành công hơn trong việc kiểm soát đại dịch so với những nước có nền kinh tế phát triển khác nhờ vào việc nhanh chóng đóng cửa biên giới, các quy định giãn cách xã hội và sự tuân thủ cao của cộng đồng. Tổng số ca nhiễm và tử vong của Úc lần lượt là 30.400 và 910. Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc triển khai chương trình tiêm chủng và các đợt bùng phát nhỏ vẫn tiếp tục. Vào ngày 25-6, chính phủ Úc đã cấp phép tạm thời cho vắc-xin Johnson & Johnson, mở rộng thêm các lựa chọn về nguồn cung. Bang New South Wales đang vật lộn để ngăn chặn sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Hơn một triệu người ở trung tâm TP Sydney và các vùng ngoại ô phía Đông của thành phố đã bị phong tỏa kéo dài một tuần từ ngày 19-6. Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết bà sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ với các cơ quan y tế vào cuối ngày 26-6.