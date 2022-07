Nga cảnh báo Mỹ không nên "khiêu khích" Trung Quốc

Moscow gần đây lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 bên bờ eo biển Đài Loan, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên có các động thái "khiêu khích" Bắc Kinh, làm trầm trọng thêm tình hình.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Press Service of the President of Russia

Theo hãng tin AP (Mỹ), người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29/7 tuyên bố, Nga ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

"Chúng tôi tin rằng không quốc gia nào có quyền nghi ngờ về điều đó cũng như có các động thái khiêu khích về vấn đề chủ quyền", ông Peskov nói.

Người phát ngôn điện Kremlin cảnh báo Mỹ, không nên có các động thái "khiêu khích", nói thêm rằng "các động thái như vậy trên trường quốc tế chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng khi các nước trên thế giới đã quá tải với các vấn đề khu vực và toàn cầu".

Theo hãng AP, tuyên bố cứng rắn của Nga phản ánh mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Trung Quốc từ chối lên án hay trừng phạt Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho NATO và Mỹ khiêu khích Nga, đồng thời lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow.

Trong cuộc điện đàm hôm 28/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Biden không nên thách thức quyết tâm của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan.

Hôm 29/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhắc lại quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan: "Kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là ý chí kiên định của hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. Những người đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu".

Các phát biểu cứng rắn từ ông Tập và các quan chức cấp cao Trung Quốc cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Washington không hiểu mức độ nghiêm trọng của các cảnh báo trước đây về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và nếu cần, có thể thu hồi bằng vũ lực.

