New York thức giấc sau cơn ác mộng COVID-19

Chủ Nhật, ngày 23/05/2021 16:45 PM (GMT+7)

Hơn một năm sau khi thành phố "không bao giờ ngủ" New York trở nên trầm lắng vì COVID-19, sức sống dường như đang trở lại.

Tiệc sinh nhật tại một quán bar ở quận Manhattan, New York, Mỹ, hôm 17/5.

Từ ngày 19/5, những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 tại thành phố New York của Mỹ có thể bỏ khẩu trang. Các nhà hàng, cửa hiệu, phòng gym và nhiều cơ sở kinh doanh khác có thể phục vụ với quy mô tối đa nếu toàn bộ khách hàng đã được tiêm chủng.

Hệ thống tàu điện ngầm cũng nối lại hoạt động 24/24 từ tuần này. Các lệnh giới nghiêm ban đêm với quán bar và nhà hàng dự kiến được gỡ bỏ vào cuối tháng. Vé xem nhạc kịch Broadway được mở bán trở lại, dù khán giả vẫn phải đợi đến tháng 9.

Giới chức tuyên bố đã đến thời khắc New York rũ bỏ hình ảnh một thành phố bị COVID-19 nhấn chìm hồi mùa xuân năm ngoái. Niềm háo hức trở lại sau cuộc khủng hoảng dai dẳng được truyền tải đầy thấm thía trên trang bìa mới nhất của tạp chí The New Yorker, với hình ảnh cánh cửa khổng lồ hé mở cho ánh sáng lọt vào, phía trước là những tòa nhà chọc trời của thành phố.

Sau một năm đầy thăng trầm, với những đợt tái mở cửa và phong tỏa nối tiếp nhau, New York đang tràn đầy hy vọng chiến dịch tiêm chủng COVID-19 sẽ giúp lật ngược tình thế, với khoảng 48% cư dân đã tiêm ít nhất một liều. Vài tuần gần đây, số người chết vì đại dịch chỉ còn khoảng 20 trường hợp mỗi ngày, trong khi số ca nhiễm mới và nhập viện giảm mạnh sau đợt bùng phát hồi mùa đông.

Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện tại nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ, thúc đẩy quá trình vươn đến trạng thái bình thường. Những sòng bạc ở Las Vegas sắp khôi phục hoàn toàn các hoạt động và không yêu cầu giãn cách xã hội. Khu giải trí Disneyland tại California tái mở cửa từ cuối tháng trước sau hơn 400 ngày đóng cửa. Massachusetts thông báo tất cả biện pháp hạn chế sẽ hết hạn vào ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong 31/5.

Tại nơi từng là tâm dịch của Mỹ, Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố đây là "mùa hè của thành phố New York".

Khoảng 80.000 người lao động tại thành phố đã trở lại văn phòng, ít nhất là bán thời gian, trong tháng này. Số còn lại vốn cũng đang làm việc trực tiếp. Lượng hành khách đi tàu điện ngầm và đường sắt đang ở mức khoảng 40% so với bình thường. Mùa xuân năm ngoái, con số này chỉ còn 10%, khi hệ thống tàu điện ngầm đóng cửa vào ban đêm, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 115 năm hoạt động.

Shakeem Brown, một nghệ sĩ kiêm người giao hàng thường làm việc muộn tại quận Manhattan, từng mất tới 3 giờ mỗi đêm để trở về căn hộ của mình ở quận Queens, trước khi các phương tiện công cộng nối lại hoạt động toàn thời gian. Thanh niên 26 tuổi bày tỏ sự "sảng khoái" khi thấy mọi thứ đang dần trở lại như cũ.

"Chúng tôi cảm thấy nguồn năng lượng của cuộc sống xã hội đang tăng lên", Erin Bellard, người đồng sở hữu một quán bar tại quận Manhattan, cho biết. "Mọi người vô cùng phấn khích vì được ra ngoài".

Tuy nhiên, Ameen Deen, cư dân 73 tuổi tại New York, tỏ ra không quá lạc quan. "Cảm giác bình thường một cách trọn vẹn sẽ không sớm xuất hiện. Có quá nhiều người chết, quá nhiều nỗi đau, quá nhiều bất bình đẳng", ông nêu quan điểm.

Trong khi nhiều người không còn đeo khẩu trang trên đường phố, một bộ phận lớn vẫn giữ thói quen cũ. Nhà hoạt động Jumaane Williams kêu gọi người dân tiếp tục đeo khẩu trang, ít nhất là trong không gian kín. "Chúng tôi không muốn những người chưa được tiêm vắc-xin rơi vào tình huống có thể bị kỳ thị hoặc chịu áp lực", Williams giải thích.

Tại khu trung tâm Manhattan, vỉa hè và các tòa nhà chọc trời vẫn vắng vẻ. Kathryn Wylde, giám đốc điều hành tổ chức Đối tác cho Thành phố New York, cho biết ban lãnh đạo các công ty lớn hầu hết không có kế hoạch đưa thêm nhân viên trở lại cho tới mùa thu, và sẽ chỉ làm như vậy khi họ cảm thấy an toàn.

"Việc đóng cửa rất dễ dàng, nhưng tái mở cửa thì không. Chủ các công ty đều cho biết họ vẫn lo ngại. Một số người từ chối khôi phục hoạt động", Wylde nói, thêm rằng ngoài nỗi lo sợ COVID-19, các công ty và người lao động còn băn khoăn về tình trạng an ninh. Các vụ giết người, xả súng, hành hung và trộm ô tô đã gia tăng trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2019, trước khi COVID-19 khởi phát.

Mặc dù vậy, nhiều cư dân vẫn cảm thấy lạc quan, như Brandon Goldgrub, một quản lý bất động sản. Người đàn ông 30 tuổi đã trở lại văn phòng làm việc từ tháng 7 năm ngoái. Vài tuần gần đây, anh nhận thấy vỉa hè có vẻ đông đúc hơn một chút. "Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường hơn rất nhiều rồi", Goldgrub cho hay.

Jessica Souva, một cư dân Florida vừa trở lại New York, cũng bày tỏ hy vọng về thành phố mà bà từng sinh sống. "Những nơi khác trên đất nước đang bàn tán rằng New York giống như thành phố ma, nhưng thực tế không như vậy", người phụ nữ 47 tuổi cho biết.

"Cảm giác như thành phố đang chuyển mình", Souva nói.

