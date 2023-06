NATO tăng tiếp cận châu Á

NATO can dự vào châu Á, sẽ bất lợi cho cả hai? Trong một bài viết trên tạp chí The Diplomat, bà Kelly A. Grieco, nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Stimson Center (Mỹ), cho rằng không thể nói chắc sự can dự lớn hơn của NATO vào châu Á có lợi cho an ninh và ổn định khu vực. Theo bà, có hai lý do chính cho suy nghĩ này. Thứ nhất, năng lực của châu Âu còn hạn chế, đặc biệt năng lực triển khai lực lượng hải quân và không quân, do đó thiếu khả năng đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc răn đe tại khu vực. Thứ hai, mặc dù động cơ của NATO mang tính phòng thủ, việc liên minh này tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác với quốc gia ở AĐD-TBD có thể bị diễn giải là công kích và đe dọa, do đó khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh mẽ hơn đối với NATO và các nước thành viên. Hậu quả là tạo một vòng lặp hành động - phản ứng, làm suy giảm sự ổn định và an ninh ở châu Âu và ở AĐD-TBD.