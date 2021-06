Nắng nóng thiêu đốt chưa từng thấy, dân Mỹ nhốt mình trong nhà như tránh đại dịch

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 19:15 PM (GMT+7)

Thành phố Portland, bang Oregon, phía tây bắc nước Mỹ, ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, lên tới 46 độ C hôm 28.6.

Người dân thành phố Portland, bang Oregon, đang trải qua những ngày có nhiệt độ cao kỷ lục.

Khi nhiệt độ tăng hơn 38 độ C, Bree Oswill gom tất cả chăn và khăn tắm trong nhà và đem dán vào từng ô cửa sổ có nắng chiếu tới. Gia đình cô không có hệ thống điều hòa trung tâm nên muốn chặn mọi tia nắng và cái nóng len lỏi vào nhà.

Lớn lên ở Portland, bang Oregon, phía tây bắc nước Mỹ, Oswill đang ngày càng lo ngại về hiện tượng thời tiết cực đoan khiến nắng nóng ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn, từ năm này qua năm khác.

Người mẹ 44 tuổi có 2 con so sánh đợt nắng nóng đang hoành hành ở Mỹ giống như đại dịch, chỉ khác là cảm giác như nó không bao giờ chấm dứt.

“Tôi có cảm giác như đang bị phong tỏa, chỉ có điều là chúng ta không có giải pháp như đeo khẩu trang hay tiêm vaccine”, Oswill nói trên CNN. “Cảm giác như nắng nóng không bao giờ biến mất. Thật đáng sợ”.

Ngày nóng nhất của đợt nắng nóng chưa từng có đang thiêu đốt vùng tây bắc Thái Bình Dương, ảnh hưởng trực tiếp các khu vực ở phía tây bắc nước Mỹ.

Đó là chưa kể tháng 7 vẫn chưa tới, tháng mà Oswill và các cư dân Portland trải qua những ngày nóng nhất trong năm.

Thành phố Portland ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, lên tới 46 độ C hôm 28.6. Hai ngày trước đó, thành phố này lần lượt ghi nhận kỷ lục nhiệt độ lần lượt là 44 độ C và 42 độ C.

Thành phố Seattle, bang Washington hôm 28.6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 42 độ C, cao hơn mức cao nhất mọi thời đại ngày 27.6 là 40 độ C.

Nắng nóng buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Các điểm xét nghiệm Covid-19 và điểm tiêm chủng lưu động cũng không còn hoạt động.

Tình trạng mất điện xảy ra trên toàn khu vực ở Seattle, do nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa của người dân tăng cao, khiến lưới điện bị quá tải.

Tại Portland, dịch vụ đường sắt nội thành và xe điện tạm thời ngừng hoạt động do cáp điện bị nóng chảy và nhu cầu sử dụng điện tăng vọt.

Kristina Dahl, nhà khoa học khí hậu tại Tổ chức Liên minh Các nhà khoa học, nói đợt nắng nóng trên diện rộng ở Mỹ là “chưa từng có tiền lệ”.

“Chúng tôi nhận thấy các kỷ lục về nắng nóng liên tục bị xô đổ, từ ngày này qua ngày khác”, Dahl nói trên CNN. “Điều này cũng xảy ra ở nhiều khu vực vốn không thường xuyên ghi nhận nắng nóng”.

Michael E. Mann, nhà khoa học khí hậu tại Đại học bang Pennsylvania, nói: “Biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và dữ dội hơn”.

“Chúng ta đã hâm nóng hành tinh này, kết quả là sự gia tăng của hiện tượng nắng nóng cực đoan”, Mann nói.

Nắng nóng khắc nghiệt là hậu quả gây chết người nhiều nhất do biến đổi khí hậu, hơn bất kì hiện tượng thời tiết cực đoan nào khác, theo CNN.

Điều này càng đặt ra mối lo ngại ở Mỹ, nơi người dân chưa có thói quen đề phòng nắng nóng.

“Nhiều người Mỹ không biết ngồi trong xe tắt máy khiến nhiệt độ tăng nhanh đến mức nào và trẻ sơ sinh chịu đựng được đến mức nào”, Kristie Ebi, nhà nghiên cứu khí hậu và sức khỏe tại Đại học Washington, nói. “Nâng cao nhận thức về việc bảo vệ trẻ em và trẻ sơ sinh trong đợt nắng nóng là rất quan trọng”.

Kate Weinberger, một nhà dịch tễ học môi trường tại Đại học British Columbia, nói: “Nắng nóng gây ra nhiều cái chết vì làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính khác, như bệnh về tim và phổi".

Giới chức hạt Multnomah ở Portland, nói trên CNN rằng có 43 trường hợp nhập viện khẩn cấp liên quan đến nắng nóng chỉ trong 3 ngày cuối tuần trước, vượt xa mức 1-2 trường hợp như bình thường.

