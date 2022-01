Năm "vui buồn lẫn lộn" của Tổng thống Biden

Bài toán lạm phát Lạm phát tăng cao là một nội dung được quan tâm nhiều tại cuộc họp báo của Tổng thống Biden trong bối cảnh cử tri Mỹ nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng và giá cả tăng vọt của chính quyền hiện nay. Trong nỗ lực trấn an người dân, theo đài CNBC, ông Biden đã cam kết kiểm soát lạm phát, đồng thời ủng hộ kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm giảm quy mô các gói kích thích kinh tế và chống lạm phát. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công bố kế hoạch thúc đẩy kinh tế và giúp kiểm soát lạm phát, gồm chỉnh sửa chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự cạnh tranh và thông qua dự luật "Xây dựng lại tốt hơn". Theo số liệu mới đây của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 12-2021 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020 - mức tăng cao nhất kể từ năm 1982. "Đối với câu hỏi quan trọng là liệu thu nhập có theo kịp lạm phát hay không, chỉ hơn 1/3 người tiêu dùng được hỏi cho rằng có thể" - các chuyên gia phân tích kinh tế của Công ty Dịch vụ đầu tư Wells Fargo Securities (Mỹ) cho biết. Không chỉ Mỹ, phần lớn nền kinh tế phát triển khác cũng đang đối mặt tình trạng lạm phát leo thang, qua đó nêu bật sự gia tăng về giá năng lượng trên toàn cầu và những khó khăn liên quan đến chuỗi cung ứng. Tại Canada, CPI trong tháng 12-2021 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước đó, mức nhanh nhất kể từ năm 1991. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp lạm phát tại Canada vượt quá phạm vi mục tiêu 1%-3% mà Ngân hàng Trung ương nước này đề ra. Tình hình này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, sớm nhất là trong tuần tới. Tháng 12-2021 cũng chứng kiến CPI ở Anh tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong gần 30 năm qua. Diễn biến này đang gây sức ép lên Ngân hàng Trung ương Anh trong việc tăng lãi suất thêm lần nữa vào tháng tới. Xuân Mai