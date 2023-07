Mỹ tố chiến đấu cơ Nga thả pháo sáng trúng "ác điểu" MQ-9 Reaper gây hư hại

Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ mang theo tên lửa ở hai bên cánh.

Trong vài tháng qua, Mỹ tích cực huy động UAV vũ trang tập kích các mục tiêu nghi là khủng bố IS ở Syria. IS trỗi dậy ở Syria và Iraq trong giai đoạn năm 2014 - 2016, đến nay hoạt động một cách rải rác và các chiến binh IS hạn chế xuất hiện công khai.

Khu vực mà các tay súng IS được cho là ẩn náu là nơi các lực lượng quân sự Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều hoạt động. Đầu tháng này, Mỹ thông báo không kích tiêu diệt Usamah Al-Muhajir, một thủ lĩnh IS ở miền đông Syria.

"Ác điểu" MQ-9 Reaper bị hư hại vào lúc 12 giờ 23 phút ngày 23/7 (giờ địa phương), trung tướng Alex Grynkewich, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của không quân Mỹ, nói.

Ông Grynkewich nói chiến đấu cơ Nga đã "áp sát nguy hiểm" UAV MQ-9 Reaper khi UAV này đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố IS.

"Chiến đấu cơ Nga đã bay ngay trên đầu chiếc MQ-9, thả mồi bẫy khi hai máy bay chỉ cách nhau vài mét", tướng Grynkewich mô tả sự việc mới nhất.

Một trong những quả pháo sáng bẫy mồi nhiệt của Nga đã trúng vào chiếc MQ-9, khiến cánh quạt ở phần đuôi bị hư hại. Binh sĩ Mỹ sau đó đã cố gắng giữ cho chiếc MQ-9 tiếp tục bay, lấy lại sự ổn định và điều khiển UAV về căn cứ.

"Nga đang có hành động cản trở nhiệm vụ của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi phía Nga ngừng ngay các hành động liều lĩnh, thiếu chuyên nghiệp như vậy", ông Grynkewich nói thêm.

Hôm 5/7, chiến đấu cơ Su-35 của Nga cũng bị tố uy hiếp 3 "ác điểu" MQ-9 của Mỹ ở Syria. Máy bay Nga khi đó cũng thả pháo sáng nhưng chiếc MQ-9 đã tránh được. Một máy bay Nga cũng bị tố bay ngay phía trước và sau đó bật chế độ tăng tốc, khiến chiếc MQ-9 bị cản trở tầm nhìn và bị rung lắc do nhiễu động không khí.

Hôm 25/7, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sabrina Singh nói "Mỹ không muốn leo thang, không muốn đụng độ quân sự với Nga", nhưng khẳng định "Moscow không có lý do gì để áp sát UAV MQ-9 Reaper".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc các lực lượng Nga ở Syria có hành động tuân thủ tiêu chuẩn của một lực lượng không quân quốc gia", bà Singh nói.

Tuần trước, giới chức quân đội Mỹ đã nhóm họp để bàn về cách đối phó chiến đấu cơ Nga hoạt động ở Syria. Các lãnh đạo quân đội Mỹ thống nhất rằng vẫn sẽ triển khai UAV vũ trang ở quốc gia Trung Đông để chống khủng bố IS.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cáo buộc máy bay Mỹ "xâm phạm vùng trời" là phạm vi hoạt động của máy bay Nga ở Syria. Trong tuần qua, chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và Typhoon của châu Âu đã xâm phạm vùng trời ở khu vực al-Tanf từ 6 - 8 lần trong một ngày, theo hãng thông tấn Nga TASS.

