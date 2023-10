Mỹ thận trọng trong tiếp cận xung đột Israel - Hamas

Ai Cập, Mỹ và Israel bàn kế hoạch sơ tán công dân nước ngoài Trang tin Axios ngày 12-10 cho biết Ai Cập, Mỹ và Israel đang thảo luận khả năng thiết lập một hành lang an toàn cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza. Hiện hơn 500 người Mỹ và công dân các nước khác, bao gồm nhân viên Liên hợp quốc, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và nhà báo đang bị mắc kẹt ở Dải Gaza do các cửa khẩu biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập đều bị đóng. Axios cho hay các quan chức Mỹ và Israel cho hay Israel và Ai Cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc về việc tạo ra một hành lang an toàn từ Gaza cho các công dân Mỹ và người nước ngoài. Tuy nhiên, hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp, bởi nó đòi hỏi một hình thức ngừng bắn nào đó. Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm 7-10 và không ngừng tấn công Dải Gaza.