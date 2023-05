Mỹ: Chuyện về gia đình nhận nuôi "bé gái 6 tuổi", không ngờ dẫn đến nhiều điều hãi hùng

Ảnh chụp Natalia ở thời điểm mới được nhận nuôi vào năm 2010.

Bộ phim tài liệu mang tên "The Curious Case of Natalia Grace" (tạm dịch: Trường hợp bí ẩn về Natalia Grace) bắt đầu được chiếu từ tối ngày 29/5 trên nền tảng Max (trước đây là HBO Max) và Discovery Plus ở Mỹ.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2010, khi cặp vợ chồng Michael và Kristine Barnett, sống ở bang Florida, nhận đuôi một "bé gái 6 tuổi" tên Natalia.

Cặp vợ chồng ly hôn năm 2014, nói Natalia là "kẻ giả mạo", lừa dối gia đình nhận nuôi và thậm chí còn muốn dùng dao đâm chết khi hai người đang ngủ hoặc bỏ thuốc độc vào cà phê.

"Cô ta không nói cho chúng tôi sự thật rằng cô ta là ai. Chúng tôi từng sống với một kẻ lừa đảo và mắc bệnh tâm thần", người chồng Michael Barnett nói trong bộ phim tài liệu.

Ở thời điểm nhận nuôi Natalia từ Ukraine, thông qua một công ty trung gian, cặp vợ chồng cứ nghĩ rằng mình đưa về nhà một bé gái 6 tuổi.

"Năm 2010, chúng tôi có cuộc sống tuyệt vời, có các con nhỏ, có hàng trăm ngàn đô la trong tài khoản", Michael nói trong bộ phim. "4 năm sau khi nhận nuôi Natalia, tôi hoàn toàn trắng tay, đã ly dị vợ và không được nuôi con, thậm chí còn mất việc. Nếu cô ta không xuất hiện, gia đình chúng tôi lẽ ra không như thế này".

Giấy khai sinh do trung tâm cung cấp cho thấy Natalia sinh năm 2003, là người Ukraine. Michael kể rằng, không lâu sau khi nhận nuôi Natalia, gia đình phát hiện điều khác thường.

Natalia xuất hiện trong một chương trình vào năm 2019.

"Khi tắm cho Natalia, Kristine nhận thấy cô bé lẽ ra 6 tuổi này đã phát triển như người trưởng thành", Michael nói. Gia đình cũng phát hiện Natalia che giấu việc có chu kỳ kinh nguyệt.

Cặp vợ chồng cũng nhận thấy suy nghĩ và hành vi của Natalia không hề giống với một trẻ em 6 tuổi. Nhiều tháng trôi qua sau đó, Michael nói gia đình đang sống với một kẻ tâm thần đe dọa "sẽ đâm chết họ và các con".

"Cô ta từng cố gắng đầu độc tôi và vợ", Michael nói. "Một đêm nọ, tôi mở mắt ra và thấy Natalia đang đứng cuối giường, tay cầm con dao".

Bộ phim tài liệu cũng công bố những hình ảnh chưa từng thấy, trong đó có cảnh Natalia ngồi đọc Kinh Thánh. Khi được hỏi về lý do, Natalia trả lời: "Để loại bỏ những suy nghĩ xấu xa".

“Cô ta sẽ làm hết sức có thể để gây tổn thương, tổn hại hoặc đau khổ về tinh thần cho cả gia đình chúng tôi", Michael nói trong bộ phim.

Căng thẳng trong gia đình ngày càng leo thang còn Natalia luôn tỏ ra với người bên ngoài rằng mình là trẻ mồ côi bị bạo hành. Khi cảnh sát vào cuộc, Natalia thừa nhận đã nói dối về năm sinh với trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi ở Ukraine, trước khi được đưa tới Mỹ.

"Cảnh sát nói với chúng tôi rằng, giấy khai sinh của Natalia, do Ukraine cung cấp là không chính xác", Michael nói.

Micahel nói với vẻ tức giận khi kể lại câu chuyện của gia đình.

Năm 2012, một tòa án ở Mỹ ra phán quyết thay đổi năm sinh của Natalia từ 2003 thành 1989. Natalia được cho là mắc hội chứng thấp lùn (dwarfism). Người mắc hội chứng này gần như không phát triển về thể chất, nhưng trí tuệ và tuổi thọ không bị ảnh hưởng.

Sau đó, Michael Barnett và Kristine đưa Natalia đến một căn hộ họ thuê ở nơi khác, còn hai người sang Canada sinh sống. Giai đoạn này, Natalia phải tự tìm cách sinh tồn một mình và không ít lần gây rắc rối cho hàng xóm.

Michael nói mình và Kristine bỏ Natalia lại ở bang Indiana để tới Canada chăm sóc con trai 15 tuổi. Nhưng thực tế là gia đình muốn từ bỏ Natalia.

Hành động này khiến Michael và Kristine bị truy tố. Các công tố viên cho rằng, dù Natalia là người trưởng thành, nhưng do mắc hội chứng thấp lùn nên vẫn cần được chăm sóc.

Sau nhiều năm kiện tụng và đấu tranh, Michael được tuyên vô tội vào tháng 10/2022. Các cáo buộc đối với Kristine cũng bị hủy vào tháng 3 năm nay, 3 tuần trước khi phiên tòa diễn ra.

Các nhà làm phim cũng phỏng vấn người thân và bạn bè của gia đình Michael về cú sốc sau khi nhận nuôi Natalia. Chị gái của Michael mô tả chuyện mà em trai và Kristine gặp phải giống như trong "bộ phim kinh dị".

Tuy nhiên, một người hàng xóm nói rằng, Natalia cũng là nạn nhân do bị Kristine bạo hành và bỏ rơi.

Trả lời phỏng vấn trên Daily Mail vào năm 2019, Kristine từng khẳng định rằng mình không phải là người độc ác. "Truyền thông phác họa tôi là kẻ bạo hành trẻ em, nhưng không có trẻ em nào ở đây cả", Kristine nói. "Natalia là người trưởng thành. Các bác sĩ cũng xác nhận rằng cô ta mắc chứng bệnh về tâm thần mà chỉ người trưởng thành mới mắc phải".

