Mỹ bất ngờ công khai thông tin về kho vũ khí hạt nhân

Al Jazeera ngày 16/5 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã công bố dữ liệu kho vũ khí hạt nhân như một phần trong cam kết của nước này theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) - đảo ngược quyết định trước đó khi Washington tuyên bố không chia sẻ dữ liệu.

"Mỹ tiếp tục coi sự minh bạch giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là cực kỳ có giá trị để giảm khả năng nhận thức sai lầm, tính toán thiếu sót, và các cuộc chạy đua vũ khí tốn kém", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 16/5.

Theo dữ liệu mới công bố, Washington có 1.419 đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng triển khai kể từ ngày 1/3. Con số này giảm so với con số 1.515 đầu đạn vào tháng 3/2022 và nằm trong giới hạn 1.550 đầu đạn do Hiệp ước New START ký năm 2010 đặt ra. Năm ngoái, Nga tuyên bố có 1.474 đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng triển khai.

Các đầu đạn của Mỹ được gắn trên 662 tên lửa đạn đạo liên lục địa và các hệ thống phóng khác, giảm so với con số 686 của năm 2022 và nằm trong giới hạn 700 của New START.

Lặp lại tuyên bố từ một năm trước, Mỹ nói rằng nước này duy trì tổng cộng 800 hệ thống phóng, bao gồm cả những hệ thống chưa được gắn đầu đạn, và là mức tối đa theo quy định của hiệp ước New START.

Moscow chưa đưa ra phản ứng sau động thái của Washington.

Có hiệu lực vào năm 2011, New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga - 2 cường quốc nắm giữ 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới - được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai, cũng như việc triển khai tên lửa và máy bay ném bom để vận chuyển số đầu đạn này.

Tuy nhiên, vào tháng 2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước New START.

Ngày 28/3, Mỹ tuyên bố có thể ngừng trao đổi dữ liệu chi tiết về kho dự trữ hạt nhân của nước này với Nga. Đây là phản ứng của Nhà Trắng với việc Moscow dừng tham gia New START.

Một ngày sau, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định động thái của Washington không khiến Moscow xem xét lại quyết định đình chỉ tham gia Hiệp ước New START.

