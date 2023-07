Lý do Thủ tướng New Zealand phải mang thêm máy bay dự phòng khi công du Trung Quốc

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins tham dự một phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 27-6

Thủ tướng Chris Hipkins đã dẫn đầu phái đoàn gồm 29 doanh nghiệp đến Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải từ ngày 25 đến 30-6 nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu với Trung Quốc. Người phát ngôn của Thủ tướng Chris Hipkins trong một tuyên bố hôm 27-6 cho biết, việc phái đoàn lần này phải sử dụng thêm máy bay dự phòng là do chuyên cơ dành cho lãnh đạo New Zealand thường xuyên gặp trục trặc. Những sự cố đó đã từng khiến một số lãnh đạo của đất nước bị mắc kẹt trong các chuyến công du nước ngoài trước đây.

Người phát ngôn cũng cho biết, trước đó một máy bay dự phòng đã được đặt sẵn ở Thủ đô Manila của Philippines trong trường hợp máy bay chính chở ông Chris Hipkins và phái đoàn thương mại bị hỏng. “Với khoảng cách xa như vậy, chúng tôi cho rằng một máy bay dự phòng là hợp lý để đảm bảo sự thành công và an toàn cho phái đoàn của chúng tôi” - người phát ngôn cho biết.

Tuy nhiên, phe đối lập lại không cho là như vậy với lý do cần phải bảo vệ môi trường. Ông Chris Luxon - lãnh đạo Đảng Quốc gia (đối lập) cho biết, việc Thủ tướng đi công du nước ngoài với 2 chiếc máy bay cùng lúc là không tốt cho môi trường. “Tôi nghĩ, chúng ta đang đối mặt với thách thức về biến đổi khí hậu, vì vậy việc điều một chiếc Boeing 757 rỗng bay theo một chiếc chở đầy người có vẻ không phải là một động thái tốt” - ông Chris Luxon nói với kênh Radio New Zealand.

Ông David Seymour - lãnh đạo của Đảng ACT (cánh hữu), viết trên trang Facebook chính thức của mình hôm 26-6 rằng: “Khí thải tạo ra khi dùng thêm một chiếc máy bay tương đương với việc lái một chiếc Ford Ranger trên quãng đường dài gấp 3 lần lên mặt trăng. Những chiếc máy bay của Lực lượng Phòng vệ của New Zealand đã cũ kỹ đến mức Thủ tướng phải mang theo một chiếc dự phòng trong chuyến công du tới Trung Quốc phòng trường hợp một trong số chúng bị hỏng”. Dù vậy, ông David Seymour cũng chỉ trích việc mang thêm một chiếc máy bay là “lãng phí” và “liều lĩnh”.

Trả lời CNN, Người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand cho biết: “Thủ tướng sử dụng máy bay của Không quân Hoàng gia New Zealand (RNZAF) vì chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với thuê máy bay thương mại”. RNZAF hiện đang vận hành 2 máy bay phản lực Boeing 757-200 “được sử dụng thường xuyên để vận chuyển các nhân vật quan trọng của đất nước đi khắp thế giới”. Người phát ngôn của ông Hipkins cho biết thêm, những chiếc Boeing 757 “khoảng 30 năm tuổi, sắp hết tuổi thọ và sẽ được thay thế trong khoảng thời gian từ năm 2028 đến 2030”.

Các Thủ tướng New Zealand tiền nhiệm đã phải đối mặt với sự cố bất ngờ khi máy bay của họ bị hỏng trong các chuyến công du gần đây. Năm 2016, Thủ tướng John Key đã phải cắt ngắn chuyến thăm Ấn Độ sau khi chiếc máy bay Boeing 757 của RNZAF chở ông và phái đoàn bị hỏng khi dừng chân ở Australia. Ba năm sau, Thủ tướng Jacinda Ardern và phái đoàn của bà phải đáp chuyến bay thương mại từ Melbourne đến Auckland khi chiếc máy bay của RNZAF chở bà về nước “bất động” do gặp sự cố máy tính.

Trên tờ Guardian, Henry Cooke - nhà báo tự do chuyên về chính trị New Zealand cho biết, ông đã được đi trên chiếc máy bay chở Thủ tướng này nhiều lần. Mặc dù nó cực kỳ tiện lợi khi có một hàng ghế dành cho báo chí và họ có nhiều thời gian trò chuyện với Thủ tướng, nhưng chắc chắn có cảm giác như đi máy bay từ thời đại khác (chỗ ngồi rộng rãi nhưng cũ kỹ).

“Vào thời đại mà những chiếc máy bay mới hơn có thể bay thẳng từ Auckland đến New York, tôi đã từng tham gia một chuyến đi Singapore mà Thủ tướng phải dừng lại ở Australia. Điều này có vẻ không lý tưởng lắm” - ký giá Henry Cooke viết. Phóng viên này cũng đồng tình với việc cần nâng cấp chuyên cơ cho lãnh đạo New Zealand vì thực tế, nếu sử dụng máy bay thương mại thì thường không thuận tiện về múi giờ, đồng thời họ còn có những mối quan hệ đối ngoại quan trọng với các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Đơn cử, Thủ tướng New Zealand khó có thể thường xuyên đến hòn đảo Niue nhỏ bé ở Thái Bình Dương mà không có máy bay của lực lượng không quân, vì các chuyến bay thương mại chỉ đến đó 1 tuần/lần.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/ly-do-thu-tuong-new-zealand-phai-mang-them-may-bay-du-phong-khi-cong-...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/ly-do-thu-tuong-new-zealand-phai-mang-them-may-bay-du-phong-khi-cong-du-trung-quoc-post544525.antd