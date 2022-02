Lý do Singapore xanh, sạch và đẹp hàng đầu thế giới

Top 3 thành phố an toàn và sạch nhất thế giới Trong bảng xếp hạng các thành phố an toàn nhất thế giới trong năm 2021 do Economist Intelligence Unit thực hiện, Singapore đứng thứ 3 chỉ sau Copenhagen (Đan Mạch) và Toronto (Canada). Và chỉ cần tìm kiếm cụm từ “thành phố sạch nhất thế giới”, rất nhiều trang du lịch có xếp hạng tiêu chí này đều cho kết quả - Singapore đứng ở ngay vị trí thứ 2, sau Copenhagen.