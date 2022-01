Hội con nhà siêu giàu của Singapore nổi tiếng khắp mạng xã hội

5 gương mặt trẻ đến từ 5 gia đình giàu có bậc nhất Singapore đang sống cuộc sống sa hoa, địa vị và nhiều mối quan hệ.

Evan Kwee

Không có gì ngạc nhiên khi Evan Kwee có tổng giá trị tài sản lên tới 5 tỷ USD. Xét cho cùng, anh ta là con trai của ông trùm bất động sản và dệt may Henry Kwee.

Evan Kwee và gia đình. Ảnh: Instagram

Anh tốt nghiệp Cao đẳng Babson và hiện là phó chủ tịch của Capella Hotel Group, đồng thời là trưởng bộ phận thiết kế và khách sạn tại Pontiac Land Group. Cuộc sống cá nhân của anh ấy cũng ấn tượng như quỹ đạo sự nghiệp của anh. Điều này đã được chứng minh bằng cuộc hôn nhân của anh ấy với Claudia Sondakh, tiểu thư đến từ một trong những gia đình giàu có nhất Indonesia.

Kim Lim

Kim Lim là "ái nữ" của tỷ phú Singapore Peter Lim và vợ cũ Teo Geok Fong. Bởi vậy, cô sở hữu khối tài sản cực khủng. Sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng có gì ngạc nhiên khi Kim Lim dành sự yêu thích cho thời trang. Mặc dù có tới 267.000 người theo dõi trên Instagram nhưng người thừa kế của gia đình tỷ phú này lại khá kín tiếng, đặc biệt là khi đề cập đến cuộc sống cá nhân và gia đình của cô ấy.

Kim Lim là một gương mặt nổi tiếng trên Instagram với hơn 250.000 người theo dõi. Ảnh: Instagram

Kuok Meng Jun

Kuok Meng Jun là cháu trai của tỷ phú giàu nhất Malaysia Robert Kuok, do đó, anh được kỳ vọng sẽ tiếp quản quyền lực của đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình mình. Nhưng sau khi phát triển con đường sự nghiệp trong âm nhạc, sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford này đã cho thấy khả năng sáng tạo của mình.

Kuok từng tham gia chương trình Singapore Idol mùa thứ 3 nhưng lại quyết định rời cuộc thi giữa chừng mà không tiết lộ lý do. Kể từ đó, anh vẫn tiếp tục con đường âm nhạc và đã phát hành đĩa đơn EDM đầu tiên của mình Into the Wild, chạm tay vào vị trí thích hợp của mình với tư cách là một DJ và nhà sản xuất dưới tên MXMJ và MJ Kuok.

Arissa Cheo

Arissa Cheo là người thừa kế của gia tộc Cheo điều hành công ty lọc dầu ăn Mewah International. Nhưng mặc dù là người phù hợp để nối gót cha cô, Cheo được cho là không muốn tiếp quản đế chế của gia đình mình và thích tự mình ra ngoài xây dựng sự nghiệp.

Arissa Cheo là người thừa kế của gia tộc Cheo điều hành công ty lọc dầu ăn Mewah International. Ảnh: Instagram

Năm 2008, cô đồng sáng lập Carte Blanche X, một cửa hàng thời trang bán lẻ trực tuyến mang nhãn thời trang và mỹ phẩm cùng tên của mình, Arissa X và AXJ Beaute cùng với các thương hiệu bên thứ ba khác.

Cheo tham gia rất nhiều các sự kiện lớn ở Singapore. Tuy nhiên, khi không có việc gì, cô cùng thích dành thời gian ở nhà. Cô đã có 2 con với chồng cũ Vanness Wu.

Daryl Ng

Một người thừa kế siêu giàu khác của Singapore là Daryl Ng. Anh sinh ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), hiện là phó chủ tịch Tập đoàn Sino khổng lồ của gia đình.

Gia đình Daryl Ng có tổng giá trị tài sản lên tới 9,7 tỷ USD. Do đó, gia đình anh rất được kính trọng tại Singapore.

