Lực lượng Ukraine và Nga giằng co ở Donetsk, bờ biển Đen

Tổng thống Ukraine sa thải hàng loạt quan chức an ninh? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-8 được cho là đã sa thải 3 lãnh đạo khu vực của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Theo RT, các quan chức an ninh hàng đầu SBU ở các khu vực Kyiv, Lviv và Ternopil đã bị sa thải theo sắc lệnh tổng thống và một nhà lãnh đạo mới ngay lập tức được bổ nhiệm vào văn phòng Kyiv của SBU. Động thái trên được triển khai sau khi Tổng thống Zelensky được cho là đã cách chức quan chức hàng đầu SBU vì tội phản quốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters