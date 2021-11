Lần đầu tiên Mỹ thừa nhận vụ không kích Syria gây thương vong thảm khốc

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 16:04 PM (GMT+7)

Theo New York Times, quân đội Mỹ đã che đậy hai cuộc không kích ở Syria khiến 80 người bao gồm 64 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng.

Hai cuộc không kích trên do một đơn vị bí mật phụ trách các chiến dịch đặc biệt của Mỹ ra lệnh tiến hành tại địa điểm gần thị trấn Baghuz, Syria năm 2019 trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, theo New York Times.

Các lực lượng Mỹ đã thả 1 quả bom 227 kg và 1 quả 907 kg xuống khu vực gần thị trấn Baghuz. Đây là một trong vụ tấn công gây thương vong cho dân thường lớn nhất trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS tại Syria nhưng chưa bao giờ quân Mỹ công khai thừa nhận, theo New York Times.

Và trong bài báo này, lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị chịu trách nhiệm về các chiến dịch của Mỹ ở Syria, xác nhận có thực hiện cuộc không kích trên.

Sau đó, cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ có tuyên bố chính thức nhắc lại thông tin đã cung cấp cho New York Times, cho biết các cuộc không kích khiến 80 người thiệt mạng, trong đó CENTCOM chỉ xác nhận được 16 chiến binh IS và 4 dân thường.

Một vụ nổ bom ở Baghuz, Syria. Ảnh - The Times

Số còn lại, lực lượng này không rõ có phải dân thường hay không vì có “nhiều phụ nữ có vũ trang và ít nhất một trẻ em được trang bị vũ khí” xuất hiện trong các đoạn video ghi lại các vụ không kích.

CENTCOM cũng khẳng định, họ thực hiện không kích vì có lý do chính đáng. Bối cảnh xảy ra vụ tấn công là khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, đang bị tấn công dữ dội, có nguy cơ bị áp đảo và SDF đã thông báo rằng, khu vực bị không kích không có dân thường.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn dân thường vô tội thiệt mạng và đã thực hiện mọi biện pháp có thể để đề phòng. Trong trường hợp này, chúng tôi đã tự báo cáo và điều tra vụ không kích theo chứng cứ có được và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xảy ra thương vong ngoài ý muốn”.

Thời điểm 2019, đã có một luật sư của Không lực Mỹ đánh giá cuộc tấn công này là tội ác chiến tranh và cần phải điều tra kỹ nhưng ở gần như tất cả các khâu điều tra, các lực lượng liên quan đều có động thái che giấu. Số người thương vong bị hạ thấp. Báo cáo điều tra bị đình trệ, lọc sạch thông tin và phân loại thông tin mật. Các lãnh đạo cao nhất không nhận được thông báo, theo New York Times.

Theo New York Times, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tiến hành điều tra vụ tấn công xảy ra hôm 18/3/2019. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo Mỹ, báo cáo cuối cùng của cơ quan này không đề cập đến vụ không kích và không có cuộc điều tra kỹ lưỡng, độc lập nào khác liên quan tới vụ việc này.

