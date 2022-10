Israel lo trở thành mục tiêu tiếp theo của máy bay không người lái Iran

Thứ Ba, ngày 18/10/2022 14:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Israel đang lo ngại có thể trở thành mục tiêu của máy bay không người lái (UAV) Iran trong các cuộc chiến tương lai ở biên giới phía bắc của nước này.

Đài truyền hình Kan của Israel ngày 17-10 đưa tin giới chức tại Tel Aviv đang theo dõi sát sao sự việc Kiev bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine cho là do Iran sản xuất.

Máy bay không người lái Shahed-136 trong một cuộc tập trận của quân đội Iran. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Mỹ cáo buộc Nga gây ra vụ việc này và dọa trừng phạt, trong khi Moscow đến nay chưa đưa ra bình luận gì về việc Kiev bị tấn công bằng UAV.

Theo Kan, cơ quan an ninh Israel tin rằng các UAV tương tự khả năng sẽ được nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon và các tổ chức ủy nhiệm khác của Iran triển khai đối phó Israel.

Đài này cho biết nỗi lo liên quan đến khả năng chế tạo UAV của Iran là lý do khiến Israel tăng cường hệ thống phòng không ở phía bắc bằng các hệ thống như Iron Dome, David's Sling và tên lửa Arrow.

Kan cho biết mối lo ngại này cũng đã dẫn đến việc đẩy mạnh hợp tác về vấn đề này giữa Israel, Mỹ và các bên ký kết Hiệp định Abraham là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.

Israel và Mỹ là hai quốc gia duy nhất cho đến gần đây có kinh nghiệm đối phó UAV của Iran. Loại khí tài này từng được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Israel và Mỹ ở Trung Đông.

Tuần trước, báo Mỹ The New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Ukraine cho hay Israel đang cung cấp cho Ukraine “thông tin tình báo cơ bản” về các UAV cảm tử của Iran mà Kiev cáo buộc đang được quân đội Nga triển khai.

Bài báo cũng cho biết một công ty an ninh tư nhân của Israel đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh về các vị trí quân sự của Nga.

Theo tờ The Times of Israel, tháng 9 Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất, sau khi được cho là đã nhận được hàng trăm chiếc từ Tehran, bất chấp việc Washington cảnh báo Iran không nên xuất khẩu vũ khí này.

Iran hôm 17-10 đã bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Israel cung cấp hệ thống phòng không. Ông Zelensky từng xác định nhà nước Do Thái là một trong 5 quốc gia sở hữu công nghệ giúp Ukraine chống lại các cuộc tấn công từ trên không, trong một lần trả lời phỏng vấn đài CNN hồi tháng 9.

Tuy nhiên, Jerusalem đã từ chối cung cấp cho Kiev các loại vũ khí phòng thủ hoặc tấn công đáng kể, vì họ cố gắng bảo vệ mối quan hệ nhạy cảm với Moscow.

Hôm 17-10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Israel cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa Moscow và Tel Aviv, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Nguồn: https://plo.vn/israel-lo-tro-thanh-muc-tieu-tiep-theo-cua-may-bay-khong-nguoi-lai-iran-post70376...Nguồn: https://plo.vn/israel-lo-tro-thanh-muc-tieu-tiep-theo-cua-may-bay-khong-nguoi-lai-iran-post703766.html