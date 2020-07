Iran thề không nhượng đất cho Trung Quốc 'dù chỉ 1 gang tay'

Thứ Bảy, ngày 18/07/2020 17:30 PM (GMT+7)

Iran khẳng định sẽ không nhượng đất cho Trung Quốc “dù chỉ một gang tay” trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác 25 năm với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: PRESS TV/IRNA

Tờ Tehran Times ngày 17-7 đưa tin Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã bác bỏ những đồn đoán rằng thỏa thuận quan hệ đối tác 25 năm với Trung Quốc bao gồm việc nhượng một số phần lãnh thổ Iran cho các nhà thầu Trung Quốc.

“Chúng tôi đã và sẽ không cho một mét vuông đất của chúng tôi hoặc độc quyền sử dụng đất đai của Iran cho Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác” – tờ báo dẫn lời ông Zarif nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ngoại trưởng Zarif nói rằng thỏa thuận vẫn đang ở trong giai đoạn “thương thảo”, và rằng Bộ Ngoại giao Iran đã được chính phủ cho phép tham gia các cuộc đàm phán liên quan.

Đề cập những đồn đoán về khả năng Iran nhượng đảo Kirk hay bất kỳ hòn đảo nào ở Vịnh Ba Tư cho Trung Quốc trong khuôn khổ thỏa thuận, ông Zarif nói: “Những lời này là không đúng sự thật. Thậm chí không có một mảy may sự thật cho những cáo buộc đã được đưa ra này”.

Hôm 5-7, Ngoại trưởng Zarif khẳng định không có “vấn đề giấu diếm” trong một thỏa thuận toàn diện giữa Iran và Trung Quốc.

Ông Ali Aqa-Mohammadi, cố vấn cho Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, gần đây nói rằng thỏa thuận đang được thương thảo là một “lộ trình” xác định chất lượng của quan hệ chiến lược với Trung Quốc trong 25 năm tới.

Ông Aqa-Mohammadi cũng ca ngợi rằng lộ trình này sẽ giúp đưa khu vực Trung Đông “thoát khỏi tay Mỹ” bằng cách gạt Washington sang một bên, phá vỡ mạng lưới của Mỹ trong khu vực và ngăn chặn nỗ lực cô lập Tehran.

Phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei cho biết kế hoạch hợp tác với Trung Quốc dựa trên cách tiếp cận “đôi bên cùng có lợi” và là minh chứng cho sự thất bại của chính sách của Mỹ nhằm cắt đứt quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế.

Tờ The New York Times đầu tuần này đưa tin Iran và Trung Quốc đã âm thầm soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm cô lập Tehran.

Theo đề xuất dài 18 trang do The New York Times thu thập được, thỏa thuận sẽ cho phép mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong ngành ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng chục dự án khác. Đổi lại, Trung Quốc sẽ được Iran cung cấp dầu thường xuyên trong 25 năm tới.

Thỏa thuận cũng mô tả việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác về mặt quân sự, cho phép Trung Quốc có chỗ đứng tại khu vực vốn là mối bận tâm chiến lược của Mỹ. Đề xuất kêu gọi tổ chức các khóa tập huấn và diễn tập chung, phối hợp nghiên cứu và phát triển vũ khí cũng như chia sẻ thông tin tình báo “nhằm đối phó nạn khủng bố, buôn lậu ma túy, buôn người và tội phạm xuyên biên giới”.

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Tehran Times đăng tải ngày 17-7, Ngoại trưởng Zarif cho biết sau khi kết thúc thương thảo, thỏa thuận sẽ được đệ trình lên Quốc hội Iran để phê chuẩn. Quan chức này khẳng định cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa Hồi giáo chắc chắn sẽ được phép thể hiện vai trò của mình trong vấn đề này.

