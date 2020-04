Hàn Quốc đau đầu chuyện dương tính trở lại, WHO lo Covid-19 nguy hiểm gấp 10 lần H1N1

Nguy hiểm gấp 10 lần cúm H1N1 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13-4 cảnh báo các quốc gia trong việc dỡ bỏ phong tỏa quá sớm. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết việc mở cửa lại nền kinh tế ở Mỹ và các quốc gia khác có thể gây ra hậu quả nguy hiểm. Ngoài ra, WHO xác nhận Covid-19 nguy hiểm gấp 10 lần cúm H1N1 vào năm 2009. Vắc-xin là cách duy nhất để thực sự ngăn chặn virus lây lan, ông Ghebreyesus nói trong họp báo ở Geneva. Ông Tedros nói: "Thông tin từ một số quốc gia đang cho chúng ta một bức tranh rõ ràng hơn về loại virus này, cách thức nó hoạt động, cách ngăn chặn và cách điều trị nó. Chúng ta biết rằng Covid-19 lây lan rất nhanh và nó gây tử vong gấp 10 lần so với đại dịch cúm năm 2009". Đại dịch cúm lợn năm 2009 đã khiến 18.449 người tử vong. Tuy nhiên, con số thực sự có thể cao hơn, từ 151.700 đến 575.400 người.