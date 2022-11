Giới chức Trung Quốc: Cần sẵn sàng cao độ phòng xung đột ở Eo biển Đài Loan

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tăng cường huấn luyện, chuẩn bị cho trường hợp xảy ra xung đột.

Trong cuốn sách gồm các bài bình luận chính thức về báo cáo của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được xuất bản gần đây, một số lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc cũng cung cấp thêm thông tin, làm rõ về vấn đề trên.

Cụ thể, Thiếu tướng Liu Yantong - người đứng đầu Viện nghiên cứu thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho rằng PLA cần chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng trước can thiệp từ bên ngoài và những sự vụ liên quan tới việc Đài Loan đòi độc lập thông qua phương thức phi hòa bình và các biện pháp cần thiết khác.

PLA cần duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ mọi lúc trong tình huống xảy ra xung đột.

Binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia duyệt binh mừng Quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 1/10/2019. Ảnh - AP

Đồng quan điểm trên, ở bài bình luận khác được đăng tải trong cuốn sách, Tướng Xu Qiliang, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng PLA cần kiên quyết nghiền nát nỗ lực của phe ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập và những sự can thiệp từ bên ngoài đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng nếu xảy ra xung đột ở Eo biển Đài Loan.

“Luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, như mũi tên lắp trên dây cung kéo căng sẵn sàng bắn đi, nhằm đảm bảo binh sĩ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào”, ông Xu viết.

Ông Xu cũng cho rằng PLA cần phát triển khả năng răn đe chiến lược từ vũ khí hạt nhân cũng như bám sát chiến thuật tập trung phát triển những loại vũ khí, biện pháp đối phó khiến kẻ địch e ngại nhất.

Ông Xu cho rằng an ninh quốc gia của Trung Quốc đang đối mặt với bất ổn gia tăng và nhiều thách thức to lớn đang thay đổi, xáo trộn. Do đó, Trung Quốc cần củng cố năng lực chiến lược để có thể răn đe kẻ địch hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng, ông Tập đã cam kết đẩy nhanh nỗ lực xây dựng PLA trở thành quân đội “đẳng cấp thế giới”, cải thiện khả năng bảo vệ chủ quyền đất nước của PLA. Ông Tập cũng yêu cầu PLA xây dựng hệ thống răn đe chiến lược mạnh mẽ, tăng tỷ lệ các lực lượng tác chiến trong những lĩnh vực và hình thức chiến tranh mới, đẩy mạnh phát triển các lực lượng chiến đấu không người lái và thông minh.

Nhận định về lời kêu gọi này của Chủ tịch Tập, ông Xu cho rằng việc sử dụng công nghệ mới trong các cuộc chiến gần đây trên thế giới cho thấy công nghệ đã trở thành yếu tố chính làm thay đổi luật chơi. Điều này đồng nghĩa PLA cần lên kế hoạch một cách hệ thống và tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược, hiện đại, mang tính cách mạng.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, nhất quán với chính sách "Một Trung Quốc", đề nghị các nước có quan hệ ngoại giao với nước này phải tuân thủ.

Căng thẳng trên Eo biển Đài Loan thời gian qua đã có lúc tăng cao khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm hòn đảo bất chấp cảnh báo của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh thực hiện cuộc tập trận bao quanh hòn đảo.

