Giám đốc CDC Trung Quốc nói lại về giai đoạn đầu dịch Covid-19 ở Vũ Hán

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Quan chức Trung Quốc có vai trò trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 mới đây trả lời phỏng vấn trên truyền hình rằng mình chưa bao giờ nói rằng virus Corona mới không lây truyền từ người sang người.

“Không, tôi chưa bao giờ nói rằng không có lây truyền từ người sang người, chưa bao giờ”, George Gao Fu, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), nói trên mạng lưới kênh truyền hình toàn cầu (CGTN) hôm 20.4.

“Ngay cả ở giai đoạn đầu tiên, tôi cũng không đồng tình để bất kì nhà khoa học nào nói rằng không có lây truyền từ người sang người vì chưa biết rõ về virus”, ông Gao nói.

Dịch bệnh Covid-19 khiến hơn 83.000 ca nhiễm ở Trung Quốc và hơn 4.600 người tử vong, theo số liệu chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC).

Ông Gao đưa ra tuyên bố trên sau khi có những thông tin trái chiều ở giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán, rằng liệu có rủi ro lây truyền từ người sang người hay không. Một số quốc gia phương Tây dặt dấu hỏi về khả năng Trung Quốc không công bố từ sớm các thông tin quan trọng về dịch bệnh.

Hôm 15.1, Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết: “Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng rằng virus lây truyền từ người sang người, không thể phủ nhận nguy cơ lây nhiễm”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Gao nói các chuyên gia đã kết luận rằng “có sự lây truyền giữa người với người” trong chuyến thị sát đến Vũ Hán vào ngày 19.1.

Ông Gao khẳng định đã thông báo ngay ngay tình trạng lây nhiễm từ người sang người của virus Corona khi nhận được thông tin.

Nhà vi trùng học Hong Kong, Yuen Kwok-yung, chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn, nhà dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc Li Lanjuan và ông Gao nằm trong nhóm 6 thành viên do NHC yêu cầu đến thị sát tình hình ở Vũ Hán.

Hôm 20.1, ông Chung xác nhận trên Tân Hoa xã rằng đã xảy ra lây nhiễm từ người sang người. 2 ngày sau, trả lời họp báo, ông Gao tái khẳng định rằng virus có khả năng lây truyền giữa người và người.

“Đầu tiên, virus lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, virus đã biến đổi và thích nghi với vật chủ”, ông Gao nói hôm 22.1, theo CGTN. “Lây nhiễm từ người sang người đã xảy ra, có lây nhiễm trong cộng đồng”.

Một nghiên cứu do ông Gao làm đồng tác giả, đăng tải trên tạp chí Y khoa The New England vào ngày 29.1, xác nhận con đường lây truyền của virus Corona gây dịch Covid-19.

“Lây nhiễm từ người sang người do tiếp xúc gần đã xảy ra từ giữa tháng 12 và lan rộng trong một tháng sau đó”, nghiên cứu viết.

