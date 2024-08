Fars: Iran kết thúc điều tra, xác định nguyên nhân trực thăng chở Tổng thống Raisi rơi

Ngày 21-8, hãng Fars dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng Iran rằng Iran đã kết thúc cuộc điều tra về cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong vụ trực thăng rơi và xác định đây là một vụ tai nạn.

“Cuộc điều tra về vụ trực thăng chở Tổng thống Raisi rơi đã hoàn tất, có thể hoàn toàn chắc chắn rằng những gì đã xảy ra là một vụ tai nạn” - nguồn tin an ninh giấu tên nói với Fars.

Trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cất cánh, gần biên giới Iran-Azerbaijan, ngày 19-5 trước khi bị rơi. Ảnh: REUTERS

Nguồn tin nói thêm rằng có hai lý do dẫn đến vụ tai nạn: Điều kiện thời tiết không phù hợp và trực thăng không chịu được sức nặng, dẫn đến việc máy bay đâm vào núi.

“Chiếc trực thăng chở tổng thống chở nhiều hơn hai người so với quy định về an toàn, vì vậy khi phi công nhận thấy sương mù và cố gắng đưa trực thăng lên độ cao cần thiết, trực thăng không đủ công suất để làm như vậy và trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do sương mù, trực thăng đã va vào một ngọn núi” - nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, các cơ quan chức năng Iran đã điều tra hơn 30.000 người sau khi trực thăng chở Tổng thống Raisi rơi và kết luận rằng yếu tố con người không phải là nguyên nhân.

Ban đầu, thời gian khởi hành của trực thăng được ấn định trước dựa trên dữ liệu về thời tiết, tuy nhiên, chuyến thăm của ông Raisi đến Azerbaijan kéo dài quá thời gian, vì vậy vào thời điểm trực thăng khởi hành, điều kiện thời tiết tệ hơn dự kiến.

Không có hệ thống định vị GPS nào được lắp đặt trên trực thăng, thế nên, khả năng hệ thống điện tử của máy bay bị hack là không thể.

Cuộc điều tra cũng không tìm thấy bằng chứng về hóa chất hoặc chất độc hại có thể khiến chiếc trực thăng rơi, nguồn tin nói thêm.

Ngày 19-5, trực thăng chở Tổng thống Raisi và các quan chức Iran bị rơi ở miền bắc Iran khi trở về sau chuyến công du Azerbaijan. Tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]