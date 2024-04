Động lực để người nước ngoài đăng lính tại Ukraine

Những chiếc xe bán tải đầy vết đạn chạy trong ánh bình minh trên con đường đất gồ ghề xuyên qua rừng thông rậm rạp. Trên xe, có những người đàn ông nói nhiều ngoại ngữ gồm tiếng Ukraine, Brazil, Colombia, Ba Lan. Đó là những lính của Quân đoàn Quốc tế số 2, gồm những người nước ngoài đến đây để tham chiến.

Phóng viên của tờ The New York Times đã dành 4 ngày theo chân những người lính này tới một tiền đồn xa xôi ở miền đông Ukraine có những người lính ngoại quốc này chiến đấu.

Có gì ở nơi lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine?

Tại khu rừng Serebrianka (miền đông Ukraine) bị tàn phá do giao tranh, những người lính này xuống xe, đi bộ tới cứ điểm để thay phiên những người lính đã chiến đấu ở đó. Chỉ trong vòng vài phút sau khi họ đến, quân Nga đã khai hỏa nhắm vào vị trí của những người lính này từ hàng cây gần đó.

Những người lính nước ngoài tới thay phiên đồng đội tại cứ điểm ở miền đông Ukraine vào lúc rạng sáng. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Được sự chỉ đạo của chỉ huy người Ukraine bí danh là Tsygan, lính của Quân đoàn Quốc tế số 2 đã đáp trả bằng một loạt đạn từ những vũ khí hạng nhẹ. Ba mươi phút sau, cuộc chiến hạ nhiệt dần và những người lính bắt đầu châm thuốc lá thư giãn.

Tại cứ điểm này, có một mạng lưới các hầm hào liên kết với nhau bằng như một mê cung thô sơ gồm các rãnh đào bằng tay và một số hầm được che bằng lưới ngụy trang.

Tuyết, mưa, gió và chiến tranh làm đổ sập các chiến hào và hầm trú ẩn vốn là nơi trú ẩn của binh lính trong cuộc chiến này. Trong khoảng thời gian tạm lắng giữa các cuộc giao tranh, những người lính không ngừng củng cố, sửa chữa và khoét sâu thêm những hầm hào này.

Một người lính tại cứ điểm nã đạn vào lực lượng Nga cách xa khoảng 77 m. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong quá trình luân chuyển, thay quân, quân đội Ukraine cấm tiết lộ quá trình này kéo dài bao lâu và có bao nhiêu lính trong đơn vị. Ban ngày, giao tranh lại bùng lên cách 3 hoặc 4 tiếng 1 lần, và những trận chiến thường kéo dài một giờ. Vào ban đêm, tiếng bom nổ nhiều phía.

Động lực để người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine

Tại cứ điểm, phóng viên The New York Times đã hỏi chuyện những người lính và thấy rằng có nhiều lý do khiến một người nước ngoài nhập ngũ chiến đấu trong một cuộc chiến không liên quan gì đến họ.

Những người lính của Ukraine ở trong chiến hào và dùng hệ thống gây nhiễu UAV. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lý do đầu tiên là tiền. Các hợp đồng chiến đấu không có thời hạn ở Ukraine trả trung bình khoảng 2.500 USD (hơn 63 triệu đồng) một tháng. Đây là một mức lương hấp dẫn đối với một số người từ các quốc gia có ít cơ hội kiếm được thu nhập cao.

Tuy nhiên, một số người lính của Quân đoàn Quốc tế số 2 - quân đoàn được thành lập theo chỉ đạo của tổng thống Ukraine trong những ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2-2022, nói rằng họ đang tìm kiếm điều gì đó hơn thế nữa.

Những người lính nước ngoài tại cứ điểm này không ngừng củng cố chiến hào. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một người lính quốc tịch Ba Lan có bí danh là Konrad 13, nói rằng cuộc chiến như một lời kêu gọi, thậm chí là một điều may mắn đối với anh. Anh nói rằng ở quê nhà, anh đã phải lớn lên trong khó khăn. Sau đó, ở tuổi 41, anh cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt.

“Vâng, mức lương rất hấp dẫn nhưng tôi cũng cảm thấy có mục đích. Khi đến đây, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu phát triển mình ở đây. Đó là một sự tiến bộ và tôi cảm thấy cuộc sống đã quay trở lại với mình. Tôi đã thay đổi và trở thành một người khác. Bây giờ, đây là gia đình của tôi, một gia đình thực sự” - anh Konrad 13 nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]