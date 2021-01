Dính "đòn" của ông Trump, Trung Quốc thề "đáp trả" thích đáng

Bắc Kinh hôm 2/1 tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng việc Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hủy niêm yết 3 "gã khổng lồ" viễn thông của Trung Quốc theo lệnh hành pháp do ông Trump ký hồi tháng 11 năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh "sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc", theo Thời báo Hoàn cầu.

NYSE hôm 31/12/2020 tuyên bố sẽ hủy niêm yết 3 công ty viễn thông lớn của Trung Quốc, bao gồm China Mobile Ltd., China Telecom Corp Ltd. và China Unicom Hong Kong Ltd. Ông Trump đã ký một lệnh hành pháp hồi tháng 11 năm ngoái, cấm người Mỹ đầu tư vào các "gã khổng lồ" viễn thông của Bắc Kinh vì nghi ngờ liên quan tới quân đội Trung Quốc.

Lệnh cấm đầu tư sẽ có hiệu lực vào ngày 11/1, chưa đầy 2 tuần trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Theo NYSE, giao dịch với 3 công ty viễn thông Trung Quốc này có thể bị tạm ngừng vào ngày 7/1, muộn nhất là vào ngày 11/1.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đang "lạm dụng an ninh quốc gia và quyền lực nhà nước để đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc" và cho rằng động thái này "không phù hợp với các quy tắc và logic thị trường, không chỉ tổn hại đến các quyền hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của nhà đầu tư ở các nước khác, trong đó có Mỹ".

"Chúng tôi hy vọng rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ hợp tác cùng nhau để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, ổn định và dễ hiểu cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhằm đưa quan hệ kinh tế và thương mại song phương đi đúng hướng", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Theo SCMP, Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC), tuyên bố động thái của NYSE có "động cơ chính trị".

"Động thái này hoàn toàn không quan tâm đến tình hình thực tế của các công ty liên quan cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, nó còn phá hoại nghiêm trọng quy tắc và trật tự bình thường của thị trường", CSRC nhận định.

CSRC cho biết thêm, quy mô tổng thể của chứng chỉ lưu ký (DR) của Mỹ - loại chứng khoán đại diện cho cổ phiếu của các công ty Mỹ - ở 3 công ty viễn thông Trung Quốc là rất nhỏ. Tổng giá trị thị trường của các DR này là dưới 20 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ USD) hoặc tương đương với 0,2% tổng vốn chủ sở hữu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc.

"Ngay cả khi bị hủy niêm yết, tác động trực tiếp tới sự phát triển của các công ty và hoạt động thị trường là không lớn", CSRC nhận định.

Ông Trump đã theo đuổi một kế hoạch kinh tế nhằm chống lại Trung Quốc và các biện pháp của Washington dường như ngày càng quyết liệt, nhất là khi có sự bùng phát của Covid-19 - đại dịch mà ông Trump luôn cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Ông Biden, người dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, được cho là sẽ không thay đổi mối quan hệ hiện tại giữa Washington và Bắc Kinh. Hôm 28/12/2020, ông Biden tuyên bố sẽ "buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành vi lạm dụng ở các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, nhân quyền...".

Nhà Trắng không đưa ra bình luận về tuyên bố của Trung Quốc. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden cũng tạm thời giữ im lặng.

