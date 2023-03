Điều gì khiến Phần Lan trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?

Hằng năm vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Liên hợp quốc đều công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report), trong đó có đưa ra bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Trong “Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023,” do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững công bố, Quốc gia Bắc Âu này lại đứng đầu thế giới. Khảo sát được đo lường dựa trên các các yếu tố như thu nhập, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự hào phóng của xã hội.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp Phần Lan giữ vị trí đầu bảng, quốc gia này số điểm cao hơn đáng kể so với tất cả các quốc gia khác.

Heli Jimenez, giám đốc cấp cao của tổ chức chính phủ Business Finland cho biết, không có thứ gì gọi là “bí mật quốc gia” khi nói về hạnh phúc của người Phần Lan. Cô nhấn mạnh, hạnh phúc là một kỹ năng có thể học được.

Vâỵ lý do gì khiến vùng đất có mùa đông lạnh giá, ánh sáng ban ngày hạn chế lại có chất lượng đời sống cao đến vậy?

Theo trang adventures.com, mùa đông ở Phần Lan kéo dài khoảng 6 tháng và thường rất lạnh. Người Phần Lan luôn tận dụng tối đa thời gian của họ.

Khi thời tiết ấm lên vào mùa hè, người dân thích dành thời gian rảnh rỗi ở bên ngoài trời hơn là ngồi trên ghế sofa xem tivi. Người dân Phần Lan luôn sống theo “tinh thần sisu”, tức là luôn kiên cường, dũng cảm đương đầu với những thử thách trong cuộc sống.

Một trong những chỉ số quan trọng về hạnh phúc là cảm giác an toàn của mọi người. Phần Lan đặc biệt xuất sắc trong hạng mục này do tỷ lệ tội phạm thấp. Điều này đã dẫn đến một nền văn hóa nơi mọi người cảm thấy an toàn, yên tâm và mãn nguyện.

Văn hóa Phần Lan coi trọng sự cởi mở, hợp tác, giúp đỡ người khác hơn là cạnh tranh. Người dân cảm thấy yên tâm và hài lòng với cuộc sống và không gặp áp lực cuộc sống như người dân các quốc gia khác. Điều đó mang lại cho họ một sức khỏe tinh thần tốt, ngay cả khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Người Phần Lan quan niệm rằng, hạnh phúc không nhất thiết là phải cảm xúc ngập tràn. Khái niệm hạnh phúc của họ đơn giản là luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình và những gì mình đang có.

Để chứng minh điều này, quốc gia này đang tặng các chuyến du lịch miễn phí đến Phần Lan, người may mắn sẽ được tham gia lớp học kéo dài 4 ngày để nghe giảng về triết học Phần Lan và học cách cân bằng cuộc sống.

“Lớp học hạnh phúc” đầu tiên của Phần Lan sẽ được tổ chức từ ngày 12/6/2023 đến ngày 15/6/2023 tại Kuru Resort, một nơi nghỉ dưỡng sang trọng bên hồ, tọa lạc ở miền Nam Phần Lan.

10 người tham gia sẽ được tặng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng miễn phí, được trả chi phí đi lại, được học hỏi và hiểu sâu về triết lý hạnh phúc, các lớp học được hướng dẫn bởi chuyên gia.

“Báo cáo Hạnh phúc Thế giới” của Liên hợp quốc xếp hạng các quốc gia dựa trên 6 yếu tố chính: Thu nhập, sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ xã hội, sự hào phóng, mức độ tham nhũng và quyền tự do sống không bị phân biệt đối xử. Sau Phần Lan, 4 nước khác cũng thuộc top 5 lần lượt là: Đan Mạch, Iceland, Israel và Hà Lan.

